Картина дня: 8 марта, судно потерпело бедствие в Финском заливе и километровые пробки на границе

Фото: направлявшееся в Петербург судно терпит бедствие в Финском заливе

В Финском заливе в районе острова Гогланд терпит бедствие торговое судно Glory Hongkong, направлявшееся под панамским флагом в Санкт-Петербург. Читать далее...

Подробности трагедии вблизи порта Муналайд: пьяные в стельку, с кучей денег и в микроавтобусе без задних сидений

Месяц назад неподалеку от острова Мания под лед провалился микроавтобус с шестью людьми. Находившиеся в машине мужчины находились в сильном алкогольном опьянении, а в транспортном средстве можно было перевозить не более трех человек. Читайте далее...

Галерея: мужчины осадили цветочные киоски на улице Виру

В Женский день мужчины начали скупать цветы в киосках на улице Виру в Таллинне уже с утра. Смотрите галерею!

Читатель: на российско-эстонской границе образовалась пробка в несколько километров

На границе России и Эстонии в начале четырехдневных для россиян выходных образовалась традиционная пробка. Правда, на сей раз, она еще более масштабная, чем обычно. Читать далее...

Как один человек обманул эстонские магазины на тысячи евро

Прошлой осенью международную сеть строительных магазинов накрыла волна мошенничества: с сентября по октябрь в магазинах Латвии и Эстонии скупались дорогие товары, за которые заплатили почти в десять раз меньше их реальной стоимости. Читать далее...

Окружной суд встал на сторону уволенного Прийта Кутсера: Таллинн должен выплатить ему 4500 евро

Таллиннский окружной суд обязал столичную мэрию выплатить 4500 евро бывшему городскому чиновнику Прийту Кутсеру. Читайте далее...

Почему в Кохтла-Ярве погибли два человека?

Второго марта в Кохтла-Ярве погибли два человека. Глава отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг рассказал, как и по какой причине произошла эта трагедия. Читать далее...

Партия реформ обвиняет правительство Юри Ратаса в пророссийской политике

Член фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус в четверг передаст премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором ему задается ряд вопросов о правопреемстве Эстонской Республики, которая была поставлена под сомнение. Читайте далее...

Украина начала арестовывать активы "Газпрома"

Власти Украины начали арестовывать имущество, принадлежащее "Газпрому", в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства и взысканием штрафа. Об этом в среду, 7 марта, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. Читайте далее...

Улица Виру 8 марта могла остаться без цветов

Если бы административный суд не изменил постановление о предоставлении первичной правовой защиты по жалобам, поданным против проведения публичных торгов за места на цветочном рынке, цветочные киоски на улице Виру стояли бы сегодня пустыми. Читайте далее...

Правительственные партии хотят вновь резко изменить всю систему подоходного налога

Руководитель партии Союз Отечества и Res Publica Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что новая система подоходного налога в нынешнем виде не удержится. Читайте далее...