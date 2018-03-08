Вице-премьер Украины для Postimees: мы реалистично относимся к нашему вступлению в ЕС

В то же время Климпуш-Цинцадзе, в сферу ответственности которой входит Европа и евроатлантическая интеграция, подчеркнула, что для Украины крайне важно, чтобы и ЕС не лишил ее перспективы членства.

- По сравнению с 2009 годом, когда было положено начало Восточному партнерству, ситуация была другой, но теперь ясно, что интерес Украины, Грузии и Молдавии к сотрудничеству с ЕС совсем иного уровня, нежели у Армении, Азербайджана и Белоруссии. Избранный формат начинает отставать от времени?

- Амбиции и цели стран Восточного партнерства очень различны, то есть, да, видеть различия крайне важно, но это должно происходить в рамках того же сотрудничества. Хорошо, что в конце концов и ЕС это понял, в связи с чем в рамках последнего саммита по Восточному партнерству в Брюсселе (в конце ноября – прим. ред.) было достигнуто соглашение о формате Восточное партнерство Плюс, в который входят только Украина, Грузия и Молдавия.

- То есть вы сейчас довольны вкладом ЕС?

- Наверное, сказать так было бы преувеличением: я думаю, что мы можем продолжить сотрудничество в избранном формате. Наша задача теперь – сосредоточиться на взятом на брюссельском саммите обязательстве достичь к 2020 году 20 целей. По сути, речь идет о практических шагах, цель которых – углубить интеграцию в ЕС. В то же время важно, что мы продолжим с ЕС и двусторонние переговоры. Например, чтобы присоединить Украину к энергорынку ЕС или Шенгенской зоне.

- А после 2020 года?

- В плане будущего Украине по-прежнему важно видеть, что однажды откроется дверь и к членству в ЕС. Но это, конечно, будет зависеть прежде всего от того, что будет происходить с самим ЕС и удастся ли ему выйти более сильным из внутренних неурядиц. И во-вторых, будем самокритичны – мы понимаем, что Украине предстоит проделать еще много работы.

Если же думать глобально, естественно, мы хотим двигаться и в сторону членства в ЕС, поскольку именно этот мандат украинский народ выдал нам после Евромайдана, т.е. Революции достоинства в 2014 году – для Украины это единственный путь вперед.

- В то же время некоторые страны ЕС, в первую очередь Нидерланды и Франция, не слишком положительно относятся к желанию Украины вступить в ЕС…

- Думаю, что сейчас преобладающая точка зрения в ЕС – что круг членов не должен расширяться. Мы же пытаемся понять ситуацию и внутренние раздоры в ЕС. Понятно, что прежде всего, дела, так сказать, в доме должны быть в порядке. В этом смысле мы реалисты и понимаем, что и второй стороне трудно.