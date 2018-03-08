На урегулирование кризиса с ИД-картами RIA потратил семизначную сумму

«Департамент государственной инфосистемы подаст через Министерство экономики и коммуникаций правительству ходатайство о покрытии расходов на решение проблем со слабой безопасностью ИД-карт, которые составили 1 115 616 евро», - сказал Postimees пресс-секретарь RIA.

В эту сумму включены и заказанные у фирм работы по развитию, которые касаются программного обеспечения электронного идентитета (eID), создания мощности для удаленного обновления сертификатов ИД-карт, а также работы обновленных ИД-карт с различными э-услугами.

Деньги пошли и, например, на кампанию по оповещению, а также на повышение мощности телефонной связи, чтобы отвечать на звонки по ИД-картам на инфотелефон. Большая часть расходов на персонал касается компенсации выполнения дополнительных обязанностей работниками RIA в период разрешения кризиса.

Департамент полиции и погранохраны требует от производителя ИД-карт фирмы Gemalto из-за проблем с безопасностью 20 миллионов евро. Именно этот департамент является в Эстонии тем, кто на основании договора заказывает у фирм ИД-карты и в чьих конторах шло обновление и во вне рабочее время.

Премьер-министр Юри Ратас обещал, что заказ работ по развитию и подсчет переработок чиновников должен происходить с открытым бюджетом – потратят столько, сколько потратят.

«Доверие к структурам, занимающимся этой проблемой, очень высокое и скорость разработки решения, конечно, не должна зависеть от дефицита стоимости», - сказал Ратас 5 сентября, когда о найденной проблеме сообщили открыто.

Эстония получила информацию о рисках в системе безопасности чипов Infeneon, которые используются в ИД-картах, непосредственно от чешских ученых, предположительно, 30 августа. После этого RIA начал искать решение, чтобы используя лазейки, никто не смог злоупотребить ИД-картами. Разработка решения проходила в сотрудничестве с производителем карт фирмой Gemalto. Представители фирмы утверждали, что сообщили о происходящем в RIA еще 15 июня.