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Соединенное Королевство пришлет в Эстонию четыре вертолета

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Сухопутные войска Соединенного Королевства отправят в Эстонию четыре многофункциональных вертолета Lynx Wildcat AH1.

ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire / PA Images / Scanpix

Сухопутные войска Соединенного Королевства отправят в Эстонию четыре многофункциональных вертолета Lynx Wildcat AH1.

В апреле летный корпус сухопутных сил Соединенного Королевства отправит в Эстонию четыре многофункциональных вертолета Lynx Wildcat AH1, это первая подобная миссия летного корпуса, сообщило онлайн-издание IHS Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в армии.

Четыре вертолета, дислоцированные на постоянной основе на авиабазе Калдроуз в Сомерсете, отправят в Эстонию на четыре месяца для оказания поддержки служащей в Тапа боевой группе НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства. В задачи вертолетов также войдет оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих, вертолеты также будут участвовать в учениях НАТО Sabre Strike, отметило издание.

По словам пресс-секретаря ВВС, вертолеты будут дислоцированы на авиабазе Эмари.

Глава 661-й эскадрильи майор Алекс Риветт сказал, что подразделение узнало о дислокации осенью прошлого года. Майор Риветт отметил, что в распоряжении ВВС Эстонии находится всего четыре вертолета Robinson R22: «Поэтому они очень возбуждены, что мы для гарантии воздушной поддержки подразделений привезем в Эстонию платформу высшего уровня».

Вертолеты, которые в апреле прибудут в Эстонию, входят в состав 661-й эскадрильи летного корпуса сухопутных войск. В апреле следующего года сухопутные силы Соединенного Королевства пришлют в Эстонию на четыре месяца четыре вертолета 659-й эскадрильи.

Произведенный фирмой Leonardo многофункциональный вертолет Lynx Wildcat AH1 выполняет задачи, связанные как с нападением, так и с наблюдением.

Команда вертолета состоит из двух пилотов, максимальная скорость до 311 км/ч, а дальность полета 777 км.

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