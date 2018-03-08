В США предложили вводить персональные санкции за поездки в Крым

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я считаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", - приводит "Укринформ" слова Курта Волкера, выступившего 7 марта в варшавском филиале аналитического центра The German Marshall Fund Гудзонского института.

Издание отмечает, что речь идет о наложении санкций не на обычных туристов, а на политиков.

"Цена оккупации будет расти"

Курт Волкер также сравнил Крым с Донбассом, отметив, что единственной разницей является отсутствие на границе с Крымом военных действий. Ранее он призывал ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), выразив уверенность в том, что оба образования являются маскировкой военного присутствия РФ.

По словам Волкера, предложения США для разрешения украинского кризиса сводятся к следующему: Россия должна уйти с оккупированных территорий, ЛНР и ДНР должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, в том числе на участке украинско-российской границы.

Волкер отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию отказаться от оккупации Донбасса. "Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", - пояснил спецпредставитель США.

Он отметил, что в Кремле все еще ожидают, что ситуация на Украине повернется вспять, и к власти в стране придут пророссийские силы, как это было до 2014 года.

"Но реальность такова, что российская агрессия и оккупация части территории привели к обратному - к большему единению украинцев вокруг национальных ценностей и ориентации Украины на Запад, чего раньше не было. Они (россияне) потеряли для себя молодое поколение украинцев", - подчеркнул Волкер.

Заявление спецпредставителя Госдепа США было сделано после встречи Волкера с российским спецпредставителем по Украине Вячеславом Сурковым в Дубае, на которой обсуждалось размещение на юго-востоке Украины миротворческой миссии ООН, пишет "Коммерсант".