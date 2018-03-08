пятница, 9 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Шипулин отказался от олимпийской медали

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

Российский биатлонист Антон Шипулин, не приглашенный Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры в Пхенчхане, заявил о том, что его сестра Анастасия Кузьмина хотела передать ему награду, завоеванную в Южной Корее. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Матч ТВ».

«Она хотела подарить мне медаль, но я Настю отговорил, потому что это ее заслуженная… Мне хватило уже того, что она посвятила мне эту медаль. Забирать "железо" нет никакого смысла», — заявил спортсмен.

Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала обладательницей трех медалей на Олимпиаде. В ее активе одно золото и два серебра.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ