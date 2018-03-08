Шипулин отказался от олимпийской медали
8 марта 2018 г., 15:42
Российский биатлонист Антон Шипулин, не приглашенный Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры в Пхенчхане, заявил о том, что его сестра Анастасия Кузьмина хотела передать ему награду, завоеванную в Южной Корее. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Матч ТВ».
«Она хотела подарить мне медаль, но я Настю отговорил, потому что это ее заслуженная… Мне хватило уже того, что она посвятила мне эту медаль. Забирать "железо" нет никакого смысла», — заявил спортсмен.
Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала обладательницей трех медалей на Олимпиаде. В ее активе одно золото и два серебра.