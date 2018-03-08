Евгения Медведева: "За фигурой не слежу - сжигаю все калории на тренировках"

"На самом деле у меня обычный спортивный режим. Все должно быть в меру. Вредного или сладкого мне в целом не хочется, я живу по другой системе. Но если что-то и позволю, то на тренировках все сжигается без остатка, поэтому цели следить за фигурой просто нет. Для выступлений на Олимпиаде все делала сама — и макияж, и прическу. Мне кажется, я лучше понимаю, какой хочу видеть себя во время выступления. Для меня самое главное — подчеркнуть глаза. Кроме этого, я уделяю особое внимание уходу за волосами, ведь на выступлении они должны выглядеть ухоженно и красиво. Кстати, недавно их по достоинству оценил один известный косметический бренд и предложил представлять его. Я с радостью согласилась! Что предпочитаю в одежде? Между юбкой и джинсами я однозначно выберу второе. Это удобно, но в первую очередь красиво. Я не бегу за новинками сезона, мне нравится составлять свой образ самостоятельно. Единственное что не переношу - лосины без длинной туники или юбки. Просто лосины - это отсутствие вкуса", - сказала Медведева.