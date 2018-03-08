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  • Евгения Медведева: "За фигурой не слежу - сжигаю все калории на тренировках"

Евгения Медведева: "За фигурой не слежу - сжигаю все калории на тренировках"

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ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Призерка Олимпиады в Корее, фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью изданию "Ваш модный журнал", как держит себя в форме и что предпочитает носить.

"На самом деле у меня обычный спортивный режим. Все должно быть в меру. Вредного или сладкого мне в целом не хочется, я живу по другой системе. Но если что-то и позволю, то на тренировках все сжигается без остатка, поэтому цели следить за фигурой просто нет. Для выступлений на Олимпиаде все делала сама — и макияж, и прическу. Мне кажется, я лучше понимаю, какой хочу видеть себя во время выступления. Для меня самое главное — подчеркнуть глаза. Кроме этого, я уделяю особое внимание уходу за волосами, ведь на выступлении они должны выглядеть ухоженно и красиво. Кстати, недавно их по достоинству оценил один известный косметический бренд  и предложил представлять его. Я с радостью согласилась! Что предпочитаю в одежде? Между юбкой и джинсами я однозначно выберу второе. Это удобно, но в первую очередь красиво. Я не бегу за новинками сезона, мне нравится составлять свой образ самостоятельно. Единственное что не переношу - лосины без длинной туники или юбки. Просто лосины - это отсутствие вкуса", - сказала Медведева.

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