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Фото: направлявшееся в Петербург судно терпит бедствие в Финском заливе Дополнено в 19:41!

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Фото с места происшествия.

ФОТО: Soome piirivalve

В Финском заливе в районе острова Гогланд терпит бедствие торговое судно Glory Hongkong, направлявшееся под панамским флагом в Санкт-Петербург.

По сообщению финской пограничной службы, в 12.41 спасательной команде Хельсинки поступила информация о том, что в машинное отделение направлявшегося в Санкт-Петербург контейнеровоза прорвалась вода. По последним данным, уровень воды в машинном отделении около шести метров. На борту 22 человека, непосредственной угрозы для их жизни нет. При необходимости Департамент погранохраны готов их быстро эвакуировать.

С Glory Hongkong сообщили, что дверь в машинное отделение плотно задраена, и вода дальше не распространяется. Предположительно, вода поступает из пробоины, пока неизвестно, напоролся ли сухогруз на риф или на что-либо еще или нет. Контейнеровоз поделен на водонепроницаемые сектора так, что даже если машинное отделение заполнится водой, угрозы затопления судна не возникнет, передает финская пограничная служба. "Теперь все под контролем", - заверили Postimees в финской полиции.

Первыми сигнал бедствия получили финский ледокол Nordica, вертолет морских спасателей и сторожевой корабль Tursas.

Торговый сухогруз, шедший под флагом Панамы, находился в это время в международных водах на западе от Гогланда.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, по просьбе финской береговой охраны Эстония направила на помощь корабль погранохраны Kindral Kurvits. Вертолет летного отряда также готов принять участие в спасательной операции.

Glory Hongkong был построен в 2012 году, его длина - 179,89 метра. Судно находится в районе острова Гогланд примерно с половины двенадцатого.

Опасности утечки мазута нет

Опасности утечки мазута с потерпевшего бедствие Glory Hongkong нет, судну также не угрожает и опасность затонуть, сообщила в четверг вечером финская береговая служба.

"Протечки топлива или чего-либо еще с судна в море нет", - сообщил агентству новостей STT руководитель службы морского спасения Пограничного департамента Томми Карппи.

В машинном отделении судна примерно шесть метров воды. Напор воды мог обусловить повреждение системы труб судна. По словам Карппи, еще не решено, в какой порт будет отбуксировано судно. Своими силами двигаться оно не может.

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