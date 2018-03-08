Под Хабаровском нашли мешок с десятками отрубленных человеческих рук

В Хабаровском крае нашли мешок, в котором находились человеческие кисти, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Как сообщается на странице criminal_khv в Instagram со ссылкой на анонимный источник, на месте происшествия нашли около 26-28 пар отрубленных человеческих кистей, которые находились в мешке.