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Под Хабаровском нашли мешок с десятками отрубленных человеческих рук

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Российская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

В Хабаровском крае нашли мешок, в котором находились человеческие кисти, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Как сообщается на странице criminal_khv в Instagram со ссылкой на анонимный источник, на месте происшествия нашли около 26-28 пар отрубленных человеческих кистей, которые находились в мешке.

На фотографии рядом с останками лежат бахилы. Имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, неизвестно, передает Newsru.

Позднее пресс-служба СК РФ заявила, что находка не имеет криминального характера. "По обнаруженным кистям рук ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах", - сообщило ведомство.

В то же время отмечается, что кисти рук были утилизированы не предусмотренным законом способом.

В связи с происшествием проводится проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов, подчеркнули в СКР.

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