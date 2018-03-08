Могучая слезовыжималка: три вечера с рижскими «чеховцами»

Постановка должна ласкать глаз любителям (и, в особенности, любительницам) видеть на сцене и экране «изячную жизнь» высшего и не совсем высшего света, протекавшую незадолго до Октябрьского переворота. Театр идет навстречу пожеланиям трудящихся, костюмы и сценография Марины Утробиной призваны ласкать глаз (честно говоря, со вкусом здесь не все в порядке, но я об этом умолчу). А в качестве отдельного бонуса в спектакле звучит живая музыка в исполнении струнного трио.

Примерно час (всего спектакль длится час и 45 минут) на сцене ничего, кроме светской болтовни и передвижения женщин в роскошных платьях и мужчин в элегантных костюмах, не происходит. С дикцией – та же проблема, что и в «Добром человеке...», внятно произносят текст только генерал Аносов (Леонид Ленц) и четыре актера, на которых держится фактический сюжет, начинающийся после того, как спектакль миновал экватор: княгиня Вера (Яна Хербста), ее муж князь Василий Львович Шеин (Евгений Корнев), брат Веры Николай Николаевич Булат-Тугановский (Виталий Яковлев) и беззаветно и безответно влюбленный в Веру бедный чиновник Желтков (Александр Маликов). Впрочем, только они и нужны для спектакля.

Все четверо – безусловно хорошие актеры, то, что им выпало играть, они играют убедительно. Сцена, в которой Василий Львович и Николай Николаевич приходят в убогую каморку Шеина, действительно выглядит напряженной и драматичной (два благородных человека пытаются развязать неразвязываемый узел конфликта при участии третьего, не вполне благородного). А когда оставшийся в одиночестве и готовящийся к самоубийству Желтков медленно раздевается до белья и складывает костюм и ботинки на столе так, что кажется, будто здесь уже лежит покойник, это по-настоящему впечатляет. Зато когда Вера, узнав о смерти Желткова, медленно опадает на фоне белой стены - это уже, извините, слишком банально.

Хотя публике такая банальность по душе. Повесть Куприна в исполнении рижан стала могучей слёзовыжималкой – а публика ходит на подобные спектакли, чтобы вволю наплакаться…

Медея между двух стульев

Несмотря на иронию, которую можно усмотреть в подзаголовке, скажу, что «Медея» в постановке Владислава Наставшева – самый театральный спектакль гастрольной программы. А между двух стульев – потому что спектакль решен в минималистском стиле, на сцене – только помост с двумя стульями и Медея (Гуна Зариня) в пароксизме боли и ненависти к предавшему ее Ясону распластывается между стульями, извиваясь как змея. Есть еще задник, меняющий цвет в зависимости от эмоционального накала происходящего.

Большинство мизансцен (за исключением финальной, когда Медея и Ясон сидят лицом к публике) выстроены так, что актеры видны в профиль, что напоминает античные чернофигурные вазы.

Медея у Зарини – варварка до мозга костей, существо, живущее одной только страстью. Местью. Она чужая в этом высокоцивилизованном мире Эллады и враждебна ему. Ясон (Андрис Кейш) - конечно, негодяй и предатель, но он, уйдя от Медеи и женясь по расчету на царевне Коринфа, все-таки думает о том, как обеспечить на всю оставшуюся жизнь брошенную жену и позаботиться о будущем сыновей. Вполне понятный современной публике образ: алиментщик, который утешает разведенную супругу: «Ну я же буду помогать тебе и детям». Медее же эта рациональная и меркантильная логика цивилизованного общества претит – своим разладом с понятными и простыми законами варваров: любишь – люби; изменил – жди мести.

Медея – Гуна Зариня, дети – Андрей Граненко и Арье Лерман. ФОТО: Фото из архива Рижского русского театра им.М.Чехова

Медея, стараясь выиграть время, чтобы отомстить, пускает в ход свои несколько увядшие, но все еще опьяняющие мужчин красоту и чары. Царь Коринфа Креонт (Игорь Чернявский) не в силах противиться колдунье из Колхиды, когда та обвивается вокруг него – то ли как лиана, то ли как змея. Креонт и Ясон способны задуматься, колебаться. Медея идет к цели напролом. В спектакле ее образ сделан еще более жестким и прямолинейным, чем у Еврипида. Вычеркнут образ царя Афин Эгея, который обещал (и дал!) Медее убежище; она могла, уничтожив соперницу и ее отца, уйти вместе с детьми; ее далекий предок, бог солнца Гелий, послал за ней колесницу, запряженную крылатыми драконами; про колесницу половина или больше публики не услышала, да это здесь и не требовалось. Медее не оставлена альтернатива, пропадает именно то, за что ее осуждает Еврипид: детей можно оставить в живых, но я убью их, пусть Ясону будет хуже…