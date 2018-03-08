пятница, 9 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Охранник Порошенко покончил с собой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Петр Порошенко.

ФОТО: Matthias Balk/AP

Полицейский, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, покончил с собой. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник издания «Страна.ua».

Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк совершил самоубийство на пороге дома Порошенко 23 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника», - заявил источник.

Отмечается, что сообщения о смерти охранника были сразу удалены из сети.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ