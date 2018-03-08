Охранник Порошенко покончил с собой

Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк совершил самоубийство на пороге дома Порошенко 23 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника», - заявил источник.