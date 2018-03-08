Как в шелках: долги силламяэского "Калева" составляют 250 000 евро

"Я предполагаю, что суд признает клуб банкротом. Точная сумма его долгов будет определена в ходе банкротного производства, когда кредиторы представят свои заявления. На данный момент известно, что речь идет о сумме примерно в 250 000 евро. Из них около 100 000 евро - это задолженность перед бывшими работниками, по большей части перед футболистами", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee временный банкротный управляющий, присяжный адвокат Хиллар Виллерс.