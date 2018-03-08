Как в шелках: долги силламяэского "Калева" составляют 250 000 евро
8 марта 2018 г., 18:00
Выступавший в прошлом сезоне в Премиум Лиге "Калев" Силламяэ подал в Вируский окружной суд ходатайство о признании клуба банкротом. Однако с карты футбольных клубов Силламяэ не исчезнет: под новым юридическим лицом команда из портового города стартует во Второй лиге Эстонии.
"Я предполагаю, что суд признает клуб банкротом. Точная сумма его долгов будет определена в ходе банкротного производства, когда кредиторы представят свои заявления. На данный момент известно, что речь идет о сумме примерно в 250 000 евро. Из них около 100 000 евро - это задолженность перед бывшими работниками, по большей части перед футболистами", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee временный банкротный управляющий, присяжный адвокат Хиллар Виллерс.