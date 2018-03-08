Архивное фото: смотрите, как выглядел слепленный в Эстонии восьмиметровый снеговик

В субботу, 10 марта, в 13.00 в волости Тюри, в Вяатса возле велодорожки в 4,5 км жители Эстонии будут пробовать побить мировой рекорд по лепке снеговиков и воссоздадут самого большого в истории Эстонии снеговика.
У лепки снеговиков есть два правила:
- Снеговика надо лепить возле велодорожки, а не на ней, где позже пройдет снегоуборочная машина.
- Когда свой снеговик будет готов, можно погулять и полюбоваться другими работами.
Мировой рекорд по лепке снеговиков установили в 2018 году в Мичигане, где за один час были слеплены 2228 снеговиков. «Мы постараемся слепить минимум на одного снеговика больше, но не будем устанавливать временные рамки, торопиться не стоит, начать можно и позже», - говорит один из организаторов Лаури Ляэнеметс.
Во время большого снегопада в 1966 году в Эстонии был слеплен снеговик в высоту почти восемь метров. Он был запечатлен на фотографиях и считается самым большим снеговиком в истории Эстонии. Если погода позволит, в Вяэтса попытаются слепить минимум такого же снеговика.
В 2016 году 300 человек в Вяэтса слепили 600 снеговиков, которые стали магнитом для туристов в течение следующих недель.
Организаторы говорят, что ждут всех желающих в центральную часть Эстонии лепить снеговиков. По их оценке, должно быть почти 1000 человек. Поля возле велодорожки — просторные, поэтому место хватит всем. Приходить можно и на следующий день.
Смотрите в видео, как проходило подобное мероприятие в 2016 году!