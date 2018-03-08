Архивное фото: смотрите, как выглядел слепленный в Эстонии восьмиметровый снеговик

У лепки снеговиков есть два правила:

Снеговика надо лепить возле велодорожки, а не на ней, где позже пройдет снегоуборочная машина. Когда свой снеговик будет готов, можно погулять и полюбоваться другими работами.

Мировой рекорд по лепке снеговиков установили в 2018 году в Мичигане, где за один час были слеплены 2228 снеговиков. «Мы постараемся слепить минимум на одного снеговика больше, но не будем устанавливать временные рамки, торопиться не стоит, начать можно и позже», - говорит один из организаторов Лаури Ляэнеметс.

Самый большой снеговик Эстонии. 1966 год. ФОТО: Lauri Läänemets

Во время большого снегопада в 1966 году в Эстонии был слеплен снеговик в высоту почти восемь метров. Он был запечатлен на фотографиях и считается самым большим снеговиком в истории Эстонии. Если погода позволит, в Вяэтса попытаются слепить минимум такого же снеговика.

В 2016 году 300 человек в Вяэтса слепили 600 снеговиков, которые стали магнитом для туристов в течение следующих недель.

Организаторы говорят, что ждут всех желающих в центральную часть Эстонии лепить снеговиков. По их оценке, должно быть почти 1000 человек. Поля возле велодорожки — просторные, поэтому место хватит всем. Приходить можно и на следующий день.