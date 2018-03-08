Министерство финансов: проведенная концерном HKScan схема может быть уклонением от налогов

Если финский концерн HKScan при объединении своих дочерних предприятий в Эстонии вывел из страны под прикрытием кредитов 96 млн евро, как об этом пишет в среду еженедельник Eesti Ekspress, то, по оценке Министерства финансов Эстонии, у этой операции могут быть признаки уклонения от налогов.
В среду еженедельник Eesti Ekspress написал, что HKScan в 2014 году объединил в Эстонии два своих дочерних предприятия - Tallegg и Раквереский мясокомбинат, прибегнув к необычному методу. HKScan дал кредит заводу Tallegg в размере 96 млн евро, чтобы тот купил у HKScan за эти деньги предприятие Rakvere Lihakombinaat. Затем HKScan объединил оба предприятия, однако долговое обязательство завода перед головным предприятием осталось непогашенным.
В свою очередь, это позволило концерну сделать в обход налогообложения выплаты в качестве залога кредита из Эстонии в Финляндию.
«Короткий ответ таков, что даже не зная обстоятельства происшествия с HKScan и не проявляя желание его прокомментировать, можно сказать, что описанная в газете конструкция в общих чертах напоминает схему "debt-push down", которая четко относится к сфере агрессивного планирования налогов», - пояснил BNS вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налогово-таможенной политики Дмитрий Егоров.