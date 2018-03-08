Министерство финансов: проведенная концерном HKScan схема может быть уклонением от налогов

В среду еженедельник Eesti Ekspress написал, что HKScan в 2014 году объединил в Эстонии два своих дочерних предприятия - Tallegg и Раквереский мясокомбинат, прибегнув к необычному методу. HKScan дал кредит заводу Tallegg в размере 96 млн евро, чтобы тот купил у HKScan за эти деньги предприятие Rakvere Lihakombinaat. Затем HKScan объединил оба предприятия, однако долговое обязательство завода перед головным предприятием осталось непогашенным.

В свою очередь, это позволило концерну сделать в обход налогообложения выплаты в качестве залога кредита из Эстонии в Финляндию.