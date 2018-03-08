пятница, 9 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Может ли 8 марта стать в Эстонии выходным днем?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Madis Sinivee

Международный женский день в Эстонии государственным праздником не является, но отмечают эту дату многие жители страны, в том числе и сами законодатели, но при этом возвращать женскому дню прежний статус официального праздника и дополнять Закон о праздниках еще одной датой в парламенте не собираются.

Мужчины-парламентарии к женскому празднику относятся положительно, однако придавать ему статус госпраздника, да еще и делать выходным, не считают нужным, передает Rus.ERR.

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский согласился, что в Эстонии свободных дней слишком мало по сравнению со многими другими странами, но это тема для широкой дискуссии. 

Председатель Свободной партии Артур Тальвик признался, что у его фракции возникала идея дополнить Закон о госпраздниках, но совсем не женским днем, а днем родного языка (14 марта), который можно было бы сделать выходным, но позже от этой идеи отказались. "Я думаю, что у нас достаточно государственных праздников, больше не надо", – отметил Артур Тальвик.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ