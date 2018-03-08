Может ли 8 марта стать в Эстонии выходным днем?

Мужчины-парламентарии к женскому празднику относятся положительно, однако придавать ему статус госпраздника, да еще и делать выходным, не считают нужным, передает Rus.ERR .

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский согласился, что в Эстонии свободных дней слишком мало по сравнению со многими другими странами, но это тема для широкой дискуссии.

Председатель Свободной партии Артур Тальвик признался, что у его фракции возникала идея дополнить Закон о госпраздниках, но совсем не женским днем, а днем родного языка (14 марта), который можно было бы сделать выходным, но позже от этой идеи отказались. "Я думаю, что у нас достаточно государственных праздников, больше не надо", – отметил Артур Тальвик.