Может ли 8 марта стать в Эстонии выходным днем?

Международный женский день в Эстонии государственным праздником не является, но отмечают эту дату многие жители страны, в том числе и сами законодатели, но при этом возвращать женскому дню прежний статус официального праздника и дополнять Закон о праздниках еще одной датой в парламенте не собираются.
Мужчины-парламентарии к женскому празднику относятся положительно, однако придавать ему статус госпраздника, да еще и делать выходным, не считают нужным, передает Rus.ERR.
Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский согласился, что в Эстонии свободных дней слишком мало по сравнению со многими другими странами, но это тема для широкой дискуссии.
Председатель Свободной партии Артур Тальвик признался, что у его фракции возникала идея дополнить Закон о госпраздниках, но совсем не женским днем, а днем родного языка (14 марта), который можно было бы сделать выходным, но позже от этой идеи отказались. "Я думаю, что у нас достаточно государственных праздников, больше не надо", – отметил Артур Тальвик.