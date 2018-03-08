«Мы выезжаем на помощь людям в Таллинне около 180 раз в сутки. Это около восьми вызовов в час. В Харьюмаа на просьбу о помощи в любое время реагирует 35 патрулей», - сказал Яани.

По его словам, в Пыхьяской префектуре в год насчитывается 45 000 преступлений, среди которых как криминал, так и проступки. На Таллинн приходится 80 процентов правонарушений из всего Харьюмаа.

«В движении наша цель, чтобы каждый водитель садился за руль своего автомобиля трезвым. К сожалению, это пока не так. В год проверяем более 200 000 водителей на трезвость и устраняем 2300 пьяных водителей», - говорит Яани.

Число зарегистрированных правонарушений, по словам префекта, уже несколько лет уменьшается.

В прошлом году число правонарушений в Таллинне уменьшилось на 25 процентов. Число проступков уменьшилось на 28 процентов, а число преступлений на семь процентов.