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В Таллинне полиция получает 180 вызовов в сутки Названы основные проблемы Пыхья-Таллинна и Ласнамяэ

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Полицейские.

ФОТО: Georg Kõrre

Полицейские Пыхьяской префектуры выезжают на помощь людям около 180 раз в сутки, сказал пыхьяский префект Кристиан Яани, выступая в Таллиннском горсовете, передает Postimees.

«Мы выезжаем на помощь людям в Таллинне около 180 раз в сутки. Это около восьми вызовов в час. В Харьюмаа на просьбу о помощи в любое время реагирует 35 патрулей», - сказал Яани.

По его словам, в Пыхьяской префектуре в год насчитывается 45 000 преступлений, среди которых как криминал, так и проступки. На Таллинн приходится 80 процентов правонарушений из всего Харьюмаа.

«В движении наша цель, чтобы каждый водитель садился за руль своего автомобиля трезвым. К сожалению, это пока не так. В год проверяем более 200 000 водителей на трезвость и устраняем 2300 пьяных водителей», - говорит Яани.

Число зарегистрированных правонарушений, по словам префекта, уже несколько лет уменьшается.

В прошлом году число правонарушений в Таллинне уменьшилось на 25 процентов. Число проступков уменьшилось на 28 процентов, а число преступлений на семь процентов.

​ Он отметил, что местами увеличилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, прежде всего это нарушение Закона об алкоголе. «Если говорить о Пыхья-Таллинне, то там больше правонарушений связанных с Законом об алкоголе, в Ласнамяэ в сравнении с другими районами немного больше связанных с наркотиками правонарушений», - сказал префект.

 

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