После серии аварий полсотни переездов по всей Эстонии оснастят шлагбаумами

Такое предложение поступило после того, как в феврале недалеко от Кейла на железнодорожном переезде столкнулись фура и пассажирский поезд, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Дополнительно еще будем принимать и анализировать переходы, они идут параллельно с этими проектами, но дополнительно надо принимать меры по пешеходным переходам, потому что здесь у нас, к сожалению, в последнее время было много всяких несчастных случаев. И здесь я хотел бы призвать всех граждан к бдительности, надо понимать, что переход железной дороги, это все-таки повышенная опасность", - сказал руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.