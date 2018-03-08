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  • После серии аварий полсотни переездов по всей Эстонии оснастят шлагбаумами

После серии аварий полсотни переездов по всей Эстонии оснастят шлагбаумами

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Железнодорожный переезд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

В руководстве Эстонской железной дороге приняли решение в течение пяти лет оснастить шлагбаумами 51 железнодорожный переезд.

Такое предложение поступило после того, как в феврале недалеко от Кейла на железнодорожном переезде столкнулись фура и пассажирский поезд, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

По всей Эстонии есть 152 железнодорожных переезда, но только 40 из них оборудованы шлагбаумами.

"Дополнительно еще будем принимать и анализировать переходы, они идут параллельно с этими проектами, но дополнительно надо принимать меры по пешеходным переходам, потому что здесь у нас, к сожалению, в последнее время было много всяких несчастных случаев. И здесь я хотел бы призвать всех граждан к бдительности, надо понимать, что переход железной дороги, это все-таки повышенная опасность", - сказал руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

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