Без недели - год: Антон Шипулин одержал первую российскую биатлонную победу в сезоне

Правда были и потери: Мартен Фуркад и Симон Эдер приболели и пропустили спринт. Фуркад, правда, все-таки стартовал: но не тот - старший брат Мартен, Симон, был срочно, по тревоге поднят с дна, с Кубка Европы.

Гонка от нестарта Мартена менее зрелищной не получилась. Отнюдь. Все внимание было приковано к Антону Шипулину, который, как показывали камеры перед стартом, рвался в бой после пропуска Олимпийских стартов.

После первой стрельбы Антон шел на третьем месте в семи секундах от первого места, но в отличие от Эрика Лессера и Бо-младшего, сохранил и силы, и темп и точность стрельбы. Нервы у Антона на стойке не дрогнули и на финише фамилия "Шипулин" красовалась на самой верхней строчки протокола. Победа Шипулина для российского биатлона стала первой с 18 марта прошлого года. Тогда, в Осло, также Шипулин, но в спринте, завоевал первое место.

Кто мог его, Шипулина, сегодня с первого места пододвинуть? Теоритически тот же самый Бо-младший, но солнечный мальчик биатлона на стойке два раза пальнул по воробьям, Эрик Лессер, пробойкотировал, как этап КМ в Тюмени, последний выстрел и отстал на финише на полминуты, вместе с другом, Симоном Шемпом, еле забравшись в цветы.

Кто же стал вторым? Сенсационный Андрейс Расторгуевс из сборной Латвии. Как и раньше упоминалось - если Андрейс стреляет чисто, то может претендовать на подиум. Сегодня быстрый латыш забежал на второе место, повторив успех прошлого сезона - тогда, в Осло, в масс-старте тоже было второе место. Третьим пришел француз Филлон-Майе. Бо-младший занял с двумя кругами штрафа четвертое место...

Стартовал и Уле-Эйнар Бьорндален. Великий шел после второй стрельбы пятым, в семи секундах от третьего места, но к финишу сдал и стал 12-м.

Интересный факт напоследок: россиянин Дмитрий Малышко, в последний раз на Кубке мира стартовавший именно в Контиолахти, год назад и опозорившийся, заняв 94-е место, на этот раз выступил отлично, заехав в топ-30 с одним промахом. Причем винтовку Малышко одолжила Кайса Мякяряйнен. Оружие Малышко в Контиолахти не прибыло, да и сам гонщик только в последний момент получил новую визу....

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Самочувствие было не лучшее. Почувствовал, что форма идет вниз, потерял легкость, которая была во время межсборья и сбора в Санкт-Петербурге. Очень переживал, делал восстановительные процедуры, чтобы почувствовать ноги полегче.

Не сказал бы, что сегодня это сильно мешало. Чувствовалось, что не могу требовать максимум от организма. Но справился со стрельбой и прошел равномерно дистанцию. С начала шел с небольшим запасиком.

Слава Богу, что появился ноль на стрельбе. Надеюсь, не последний в сезоне. Надеюсь, доказал, что я дома не халявил, пока все бегали на Олимпиаде. Я стараюсь забывать о негативных моментах, которые были. Каждый пытается спросить про Олимпиаду – грустно на душе, что не воспользовался шансом.