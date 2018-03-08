Видео: как жители Таллинна на самом деле переходят железную дорогу в час пик

Вчера вечером в Таллинне на переезде Тонди поезд сбил женщину. Осенью на том же месте под поезд попал мужчина. В конце прошлой недели трагедия произошла на переезде Веэрени, когда женщина погибла от удара поезда.

На переезде Тонди в час пик движение оживленное. Хотя тех, кто очевидно подвергал себя опасности, переходя железную дорогу, было не так много, в глаза бросались постоянно торопящиеся люди. Были те, кто вышли из трамвая и быстро бежали через железную дорогу, чтобы успеть на поезд, идущий со стороны Балтийского вокзала.На глаза репортеру Postimees попалась и компания школьников, которые в попытке успеть на поезд вели себя крайне неосторожно.

Переходивший железную дорогу Рейн сказал, что самая опасная ситуация может произойти, если один поезд идет с одной стороны, а второй — с другой, в этом случае человек может не заметить второй приближающийся поезд.