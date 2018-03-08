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Фото: автобус протаранил внедорожник

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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В четверг вечером в центре Раквере возле пешеходного перехода произошло ДТП: водитель автобуса вовремя не заметил остановившийся впереди автомобиль и произошло столкновение.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Virumaa Teataja отмечает, что свою роль сыграли и снегопад, и скользкая дорога. В результате автобус рейса Раквере-Йыхви столкнулся с внедорожником. Оба транспорта изрядно помяты, у легкового автомобиля разбито заднее стекло.

В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, никто в аварии не пострадал.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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