Фото: автобус протаранил внедорожник
8 марта 2018 г., 20:54
В четверг вечером в центре Раквере возле пешеходного перехода произошло ДТП: водитель автобуса вовремя не заметил остановившийся впереди автомобиль и произошло столкновение.
Virumaa Teataja отмечает, что свою роль сыграли и снегопад, и скользкая дорога. В результате автобус рейса Раквере-Йыхви столкнулся с внедорожником. Оба транспорта изрядно помяты, у легкового автомобиля разбито заднее стекло.
В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, никто в аварии не пострадал.