Фото: автобус протаранил внедорожник

Virumaa Teataja отмечает, что свою роль сыграли и снегопад, и скользкая дорога. В результате автобус рейса Раквере-Йыхви столкнулся с внедорожником. Оба транспорта изрядно помяты, у легкового автомобиля разбито заднее стекло.