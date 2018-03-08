Фото: испанские женщины 8 марта устроили всеобщую феминистическую забастовку

По всей стране проходят митинги и марши под лозунгом: "Если остановимся мы, остановится мир". Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда. 75% временных трудовых контрактов в стране подписаны с женщинами. При этом женщины в Испании получают на 23% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку, передает Newsru.

День начался с "кастрюльных протестов" - ровно в полночь 8 марта тысячи людей в различных городах начали греметь посудой, дабы таким образом привлечь внимание к проблеме. Подобная "кастрюльная" акция состоялась на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

Часть бастующих решили вообще не работать в этот день, другие чередуют два часа работы и два часа забастовки в течение всего рабочего дня.

Забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Отменены занятия на некоторых факультетах университетов.

Испанские журналистки активно включились в эту акцию: 7,7 тысячи женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они требуют равных условий оплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены, передает агентство.