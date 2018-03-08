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Видео: пьяный водитель пытался убежать от полиции, но споткнулся и упал

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ФОТО: скриншот

Днем 3 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в Болдерае, заметили автомобиль марки Audi, который очень медленно проезжал дворы многоквартирных домов.

Машина была остановлена и сотрудники правоохранительных органов попросили у водителя предъявить техпаспорт и права. Но водитель ответил, что у него нет указанных документов. Когда полицейские попросили его выйти и подойти к оперативному транспортному средству, он отказался и тут же бросился бежать, передает Rus.TVNET.

Через пару десятков метров у него запутались ноги и он упал на тротуар. Мужчину задержали.

Во время разговора стала ясна и причина побега – прежде чем сесть за руль, мужчина употреблял алкоголь. Во время проверки личных данных выяснилось, что у него нет водительских прав.

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