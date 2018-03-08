Видео: пьяный водитель пытался убежать от полиции, но споткнулся и упал

Машина была остановлена и сотрудники правоохранительных органов попросили у водителя предъявить техпаспорт и права. Но водитель ответил, что у него нет указанных документов. Когда полицейские попросили его выйти и подойти к оперативному транспортному средству, он отказался и тут же бросился бежать, передает Rus.TVNET.