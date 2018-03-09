суббота, 10 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото: в Таллинне чтят память жертв мартовских бомбардировок 1944 года

Фото: в Таллинне чтят память жертв мартовских бомбардировок 1944 года

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

74 года исполняется в пятницу, 9 марта, со дня мартовских бомбардировок Таллинна, когда в результате атаки советских самолетов в городе было уничтожено 1549 зданий и погибло более 700 человек.

В память о жертвах бомбардировки сегодня пройдет месса в церкви Нигулисте, на улице Харью зажжены свечи, пишет rus.err.ee.

В 19.15 - в то самое время, когда был нанесен первый удар - забьют колокола таллиннских церквей.

Напомним, что в ходе бомбардировки советскими самолетами 9 марта 1944 года на Таллинн было сброшено около 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб. Основной мишенью бомбардировки были жилые районы. Было уничтожено около 1549 зданий, 3350 получили повреждения, что составило 30 процентов тогдашнего жилого фонда.

Более 20 000 человек остались без крова. В результате бомбардировки погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военных и 121 военнопленный.

За три дня до этого 6 марта 1944 года в результате советской бомбардировки был полностью разрушен город Нарва.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ