Фото: в Таллинне чтят память жертв мартовских бомбардировок 1944 года

В память о жертвах бомбардировки сегодня пройдет месса в церкви Нигулисте, на улице Харью зажжены свечи, пишет rus.err.ee.

В 19.15 - в то самое время, когда был нанесен первый удар - забьют колокола таллиннских церквей.

Напомним, что в ходе бомбардировки советскими самолетами 9 марта 1944 года на Таллинн было сброшено около 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб. Основной мишенью бомбардировки были жилые районы. Было уничтожено около 1549 зданий, 3350 получили повреждения, что составило 30 процентов тогдашнего жилого фонда.

Более 20 000 человек остались без крова. В результате бомбардировки погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военных и 121 военнопленный.