Дело Скрипаля в российских СМИ: это предупреждение предателям

Комментарий ведущего программы «Время» на «Первом канале» Кирилла Клейменова был похож на завуалированную угрозу в адрес всякого, кто подумывает о карьере британского шпиона.

«Я [...] не желаю никому смерти. Но исключительно в педагогических целях для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением», - прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.

«Профессия предателя - одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрал, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин», - продолжил ведущий «Первого канала».

«Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство и депрессия - неизбежные профессиональные заболевания предателя», - предупредил Клейменов.

«Может, климат?»

Телеведущий дал еще один совет «предателям родины» или тем, кто «просто ненавидит свою страну в свободное от работы время».

«В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию», - предостерег он.

«Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом - люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах», - иронизирует Клейменов.

Комментарии ведущего программы "Время" выделялись среди остальных новостных выпусков российского телевидения, которые следовали обычной в подобных случаях линии - отрицания обвинений в адрес России в с интонацией показного недоумения.

На НТВ, входящем в холдинг «Газпром-медиа», ведущий заявил, что западные СМИ обвиняют Россию в отравлении Скрипаля, несмотря на отсутствие улик и каких-либо заключений экспертов.

Лондонский корреспондент телеканала Лиза Герсон упомянула о том, что в деле фигурирует военно-химическая лаборатория в Портон-Дауне, отметив, что в лаборатории проводились испытания химического оружия, использовавшегося против немецких солдат в Первую мировую войну.

Также Герсон в своем сюжете дает негативную характеристику главе МИД Британии Бориса Джонсона. «За внешний вид и непредсказуемые выходки Джонсона называют младенцем в мужском костюме», - сказала она.

На канале «Россия-1» ведущая программы «Вести» заявила, что власти Британии даже не попытались заручиться поддержкой России в расследовании, однако уже обнаружили «российский след».

«Антироссийская истерия»

Перед тем, как историю с отравлением Скрипаля начали освещать крупные телеканалы, она появилась в газетах, на новостных сайтах, в нишевых либеральных СМИ наподобие «Дождя» и «Эха Москвы», а также на канале «Россия-24», который имеет сравнительно небольшую аудиторию.

«Британские СМИ продолжают нагнетать антироссийскую истерию, - говорится в одном из репортажей „России-24“. - В своих попытках найти в истории „кремлевский след» опираются не на факты, а исключительно на слухи и домыслы».

Корреспондент радиостанции «Вести FM» в Лондоне Елена Балаева, вышедшая в эфир «России-24», отмечает одну, как она говорит, очень интересную деталь: тот факт, что недалеко от Солсбери находится лаборатория Портон Даун, которую Балаева называет «секретной».

Корреспондент говорит, что именно там в прошлом разрабатывались токсины, включая нервно-паралитические, а также другое «британское неядерное оружие массового поражения».

Кроме того, новостные сайты часто цитировали заявление фигуранта дела об отравлении офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году Андрея Лугового.

«Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя», - сказал Луговой агентству РИА Новости.