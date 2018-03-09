Живешь нелегально - пособия на отопление не получишь

В таких ситуациях самоуправления могут очень быстро протянуть руку помощи: в социальный отдел нужно подать ходатайство о покрытии расходов на отопление и скоро поленница дров окажется во дворе. Ходатайство с помощью неравнодушной соседки подал и Янно.

По словам Янно и представлявшей его соседки Наали-Марие Лийвранд, в социальном отделе района им ответили, что, к сожалению, в этом случае получить пособие не удастся. И все потому, что хотя Янно и прожил в этом доме с самого рождения, у него, по словам чиновников, нет действующего арендного договора.

На самом деле место жительства Янно принадлежит зарубежному эстонцу, которому государство во время восстановления независимости вернуло дом. Живущий в Канаде человек до сегодняшнего дня не проявлял особого интереса к своей собственности: все, что было сделано – с матерью Янно был заключен арендный договор. Также важно отметить, что жильцы аккуратно оплачивают все счета, которые им выставляют.

Предположительно, проблема возникла из-за того, что на последнем договоре был указан срок его окончания – 2008 год, после чего Янно и его теперь уже ушедшая из жизни мать вроде как проживали в доме, не имея на то юридических оснований.

Из-за этого мужчина, которому и так сложно ухаживать за собой, оказался в еще более сложной ситуации. «Соседка принесла откуда-то немного дров, еще одну корзину мне дал другой сосед, - описывает Янно свое сегодняшнее положение. – Но и они не могут помогать мне бесконечно, у них же свои семьи».

«Если человек замерзает, действовать нужно оперативно, - говорит неравнодушная соседка. – Когда я услышала от соседей, что у Янно нет дров, я сама занялась делом и обратилась в социальный отдел».

Но когда Лийвранд получила устный ответ, что подать ходатайство в этой ситуации нельзя, она начала обзванивать знакомых. Сразу после праздников при помощи добрых людей в плите Янно снова загорелся огонь. Поведением чиновников соседка осталась недовольна: такие проблемы нельзя решать с помощью благотворительности.

Решения для основной проблемы Янно не найдено: «Я живут тут как полный нелегал. И хотя у меня есть прописка и я на самом деле с самого рождения - 40 лет - тут жил, чиновники считают, что все же не жил».

Но выход может быть ближе, чем это кажется на первый взгляд: его предложил сам законотворец. Если говорить просто, то в Законе о долговом праве сказано, что срочный договор становится бессрочным, если по истечении указанного в договоре срока арендатор продолжает использовать вещь и собственник в течение двух недель не выскажет по этому поводу возражений.