Живешь нелегально - пособия на отопление не получишь

Нетрудоспособный и страдающий эпилепсией пярнусец Яанно в феврале оказался серьезном затруднительном положении: у него закончились дрова для отопления дома, а денег на их покупку нет давно, пишет Pärnu Postimees.
В таких ситуациях самоуправления могут очень быстро протянуть руку помощи: в социальный отдел нужно подать ходатайство о покрытии расходов на отопление и скоро поленница дров окажется во дворе. Ходатайство с помощью неравнодушной соседки подал и Янно.
По словам Янно и представлявшей его соседки Наали-Марие Лийвранд, в социальном отделе района им ответили, что, к сожалению, в этом случае получить пособие не удастся. И все потому, что хотя Янно и прожил в этом доме с самого рождения, у него, по словам чиновников, нет действующего арендного договора.
На самом деле место жительства Янно принадлежит зарубежному эстонцу, которому государство во время восстановления независимости вернуло дом. Живущий в Канаде человек до сегодняшнего дня не проявлял особого интереса к своей собственности: все, что было сделано – с матерью Янно был заключен арендный договор. Также важно отметить, что жильцы аккуратно оплачивают все счета, которые им выставляют.
Предположительно, проблема возникла из-за того, что на последнем договоре был указан срок его окончания – 2008 год, после чего Янно и его теперь уже ушедшая из жизни мать вроде как проживали в доме, не имея на то юридических оснований.
Из-за этого мужчина, которому и так сложно ухаживать за собой, оказался в еще более сложной ситуации. «Соседка принесла откуда-то немного дров, еще одну корзину мне дал другой сосед, - описывает Янно свое сегодняшнее положение. – Но и они не могут помогать мне бесконечно, у них же свои семьи».
«Если человек замерзает, действовать нужно оперативно, - говорит неравнодушная соседка. – Когда я услышала от соседей, что у Янно нет дров, я сама занялась делом и обратилась в социальный отдел».
Но когда Лийвранд получила устный ответ, что подать ходатайство в этой ситуации нельзя, она начала обзванивать знакомых. Сразу после праздников при помощи добрых людей в плите Янно снова загорелся огонь. Поведением чиновников соседка осталась недовольна: такие проблемы нельзя решать с помощью благотворительности.
Решения для основной проблемы Янно не найдено: «Я живут тут как полный нелегал. И хотя у меня есть прописка и я на самом деле с самого рождения - 40 лет - тут жил, чиновники считают, что все же не жил».
Но выход может быть ближе, чем это кажется на первый взгляд: его предложил сам законотворец. Если говорить просто, то в Законе о долговом праве сказано, что срочный договор становится бессрочным, если по истечении указанного в договоре срока арендатор продолжает использовать вещь и собственник в течение двух недель не выскажет по этому поводу возражений.
Также договор не утрачивает силы и в случае смерти арендатора, если стороны не договорились об ином. Исходящие из этого обязанности и права, в зависимости от ситуации, переходят на соаренадтора или на наследника. Поэтому в этом случае действующий арендный договор на самом деле все же имеется.
По словам руководителя социального отдела города Пярну Айки Кайвер, соответствующие положения Закона о долговом праве на самом деле уместны и если отказ в данной ситуации был дан именно из-за отсутствия договора, эти обстоятельства можно изменить.
Кайвер объяснила, что для покрытия расходов, связанных с местом жительства, должен быть действующий документ, который подтверждает право на использования жилого помещения, например, арендный договор, или документ, подтверждающий право собственности. И все же, по словам руководителя социального отдела, очень может быть, что при первичной оценке чиновник исходит из письменного договора и по какой-то причине более серьезный юридический анализ остается не сделанным.
«Расходы на отопление – это одна часть расходов на место жительство. В таких ситуациях могут возникать и иные соображения, почему назначение пособия оказывается не обоснованным», - сказала Кауквер.
В Пярну, как и в других волостях, входящих в состав самоуправления, пособие на покрытие расходов на отопление на самом деле отдельно не предусмотрено: для этого назначается или государственное прожиточное пособие, или же самоуправление выделяет дополнительную помощь на покрытие крайне важных расходов. Но при ее назначении учитывается имеющийся доход, а потому даже живущий в бедности человек не всегда может квалифицироваться как получатель пособия.
Кауквер посоветовала людям, общающимся с социальным отделом, если они чувствуют, что у них есть право получить другой ответ, снова обратиться в социальный отдел, чтобы пересмотреть обстоятельства дела.
«Не стоит прекращать отстаивать свои права. Всегда можно обратиться к главному специалисту по выделению пособий, если хотите получить иное мнение в данном вопросе», - подбадривает Кауквер.
И хотя по заверению Янно и помогавшей ему заниматься этим делом Лийвранд, им сказали, что из-за отсутствия действующего арендного договора пособие на покупку дров им не положено, Кауквер говорит, что им еще не отказали, о чем социальный работник и проинформировал подавшего ходатайство. Руководитель не исключает, что объяснение работника по поводу документов могло оставить впечатление, что пособие не дадут или что надежда на его получение ничтожно мала.
Кауквер заверила, что ходатайство обсудят сегодня на рабочем совещании. Она признала, что упомянутые замечания, вероятно, поспособствуют тому, чтобы обоснованное решение вступило в силу.