Государство опробует вовлечение добровольцев в систему попечительства

С помощью добровольцев хотят поддержать пожилых и других совершеннолетних людей с особыми потребностями, нуждающихся в направлении, посторонней помощи или наблюдении, чтобы справляться с повседневной жизнью, сообщил пресс-секретарь министерства.

«Социальные работники каждый день выполняют и такие задачи, которые не предполагают профильного образования и для выполнения которых можно воспользоваться помощью сообщества, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Добровольцы не заменят социального работника, но часто могут оказать необходимую помощь, которая может не быть обеспечена услугами местного самоуправления. Вовлечение местной общины и большее внимание к ее членам позволят пожилому человеку или человеку с недугом дольше жить у себя дома и упредят попадание в дом попечения. Зачастую, предотвращению больших проблем может помочь и наличие собеседника».

Участники конкурса должны представить министерству свое видение организации работы добровольцев в системе попечительства. Конкурс разделен по регионам: Северная Эстония и Южная Эстония, из каждого региона можно подать одну заявку. С победителями будет заключен двухлетний договор, в течение которого они в сотрудничестве с местными управлениями и оказывающими услуги попечения учреждениями вовлекут добровольцев в оказание помощи пожилым и людям с особыми потребностями.

«Мы хотим развивать и вовлечение пожилых в добровольческую деятельность, - сказала министр Ива. - Потенциал и преимущества пожилых жителей Эстонии остаются неиспользованными, поэтому одно из условий конкурса – вовлечение пожилых в число добровольцев по меньшей мере в объеме 10 процентов».

Согласно отчету Всемирного банка, долгосрочный уход и в будущем продолжит зависеть от вклада ухаживающих за близкими людей, поэтому опирающаяся на сообщество поддержка служит крайне важным дополнением государственной системы попечительства. Согласно политическим рекомендациям итогового рапорта рабочей группы по снижению нагрузки по уходу, в сфере попечительства следует более систематически поддерживать решения по типу «от человека к человеку», отмечает министерство.

Согласно результатам проведенного в 2013 году центром политических исследований Praxis исследования, добровольцы активнее всего в сфере защиты окружающей среды, сохранения природы и щадящего развития, а также принимают участие в хуторском движении и развитии сельской жизни. В социальной сфере прежде мало вовлекали добровольцев, поскольку отсутствует общая практика вовлечения и применения добровольцев.