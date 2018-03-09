Партии хитрят, обсуждая миллиардный завод

О том, что тема политически заряжена, говорит уже тот факт, что обсуждение темы в Тартуском горсобрании позавчера длилось почти семь часов. К сожалению, решение горсобрания – потребовать от правительства прекращения государственной спецпланировки завода – по сути, носит лишь декларативный характер, поскольку правительство решило вчера, что планировка и исследования будут продолжены.

Однако стоит внимательно следить, какие ведутся политические игры, какие оси сил вырисовываются уже сейчас. Самая интересная ситуация сложилась в Центристской партии, где председатель Тартуского горсобрания, а также член Рийгикогу Ааду Муст явно представляет так называемую тартускую точку зрения, т.е. занимает в отношении завода скептическую позицию.

Этому противостоит точка зрения министра госуправления Яака Ааба, тоже центриста, прозвучавшая позавчера в “Актуальной камере”. “Конечно, аргумент у Тартуского горсобрания сильный, но, если побывать на месте, объективных сильных аргументов нет, поскольку не проведены исследования. Мы могли бы их провести и дать ответ”, - сказал он.

Согласен с Аабом, но еще более осторожен в выражениях премьер-министр Юри Ратас. В особенно интересной ситуации оказалась министр экономики Кадри Симсон, которая по должности должна была бы поддержать строительство завода. В то же время она, очевидно, прислушается и к тем аргументам, которыми оперирует ее отец, Ааду Муст.

Симсон баллотировалась в Пярну, где находится Пярнуский порт. В последние годы лес был для него одной из основных статей экспорта. Строительство завода под Тарту могло бы нанести урон интересам этого порта и региона в целом; этого не произошло бы, разве что если бы по желанию местных жителей целлюлозный завод был бы построен на реке Пярну. Но сейчас это неактуально.

На примере Центристской партии можно описать идеальный вариант выхода на выборы. В партии есть известный местный политик, который выступает против завода. Есть министр, который более-менее положительно настроен относительно него. И премьер-министр, который не принимает ничью сторону и ждет результатов исследований. Всем сестрам по серьгам.

Похожая ситуация и в Партии реформ, большинство членов которой, очевидно, естественным образом поддерживает эстонских бизнесменов и инвестиции в здешнюю экономику. В прошлом году инвесторы в завод выделили “белкам” 13 300 евро. Один из спонсоров Кайдо Йыэлехт – свойственник бывшего руководителя бюро премьер-министра Кайри Уустульнд.

Но в ряды реформистов входит и мэр Тарту Урмас Клаас, который не поддерживает строительства завода. Он может себе это позволить, поскольку, если “белки” поддержат завод, следующие местные выборы они не выиграют. Но должны, поскольку Тарту – традиционная вотчина Партии реформ.