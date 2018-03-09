Партии хитрят, обсуждая миллиардный завод

- До выборов правительству выгодно не принимать решений по заводу
- Сторонникам завода выгодно правительство центристов и реформистов
- Партия реформ выгадает и если завод построят, и если его перенесут в Латвию
С большой вероятностью в течение следующего года правительство не примет никаких существенных решений по целлюлозному заводу в Тарту. Поскольку в процессе слишком много неизвестных факторов, надежнее отложить решение на период после выборов, пишет Postimees.
О том, что тема политически заряжена, говорит уже тот факт, что обсуждение темы в Тартуском горсобрании позавчера длилось почти семь часов. К сожалению, решение горсобрания – потребовать от правительства прекращения государственной спецпланировки завода – по сути, носит лишь декларативный характер, поскольку правительство решило вчера, что планировка и исследования будут продолжены.
Однако стоит внимательно следить, какие ведутся политические игры, какие оси сил вырисовываются уже сейчас. Самая интересная ситуация сложилась в Центристской партии, где председатель Тартуского горсобрания, а также член Рийгикогу Ааду Муст явно представляет так называемую тартускую точку зрения, т.е. занимает в отношении завода скептическую позицию.
Этому противостоит точка зрения министра госуправления Яака Ааба, тоже центриста, прозвучавшая позавчера в “Актуальной камере”. “Конечно, аргумент у Тартуского горсобрания сильный, но, если побывать на месте, объективных сильных аргументов нет, поскольку не проведены исследования. Мы могли бы их провести и дать ответ”, - сказал он.
Согласен с Аабом, но еще более осторожен в выражениях премьер-министр Юри Ратас. В особенно интересной ситуации оказалась министр экономики Кадри Симсон, которая по должности должна была бы поддержать строительство завода. В то же время она, очевидно, прислушается и к тем аргументам, которыми оперирует ее отец, Ааду Муст.
Симсон баллотировалась в Пярну, где находится Пярнуский порт. В последние годы лес был для него одной из основных статей экспорта. Строительство завода под Тарту могло бы нанести урон интересам этого порта и региона в целом; этого не произошло бы, разве что если бы по желанию местных жителей целлюлозный завод был бы построен на реке Пярну. Но сейчас это неактуально.
На примере Центристской партии можно описать идеальный вариант выхода на выборы. В партии есть известный местный политик, который выступает против завода. Есть министр, который более-менее положительно настроен относительно него. И премьер-министр, который не принимает ничью сторону и ждет результатов исследований. Всем сестрам по серьгам.
Похожая ситуация и в Партии реформ, большинство членов которой, очевидно, естественным образом поддерживает эстонских бизнесменов и инвестиции в здешнюю экономику. В прошлом году инвесторы в завод выделили “белкам” 13 300 евро. Один из спонсоров Кайдо Йыэлехт – свойственник бывшего руководителя бюро премьер-министра Кайри Уустульнд.
Но в ряды реформистов входит и мэр Тарту Урмас Клаас, который не поддерживает строительства завода. Он может себе это позволить, поскольку, если “белки” поддержат завод, следующие местные выборы они не выиграют. Но должны, поскольку Тарту – традиционная вотчина Партии реформ.
На самом деле, Партии реформ было бы политически выгодно и если бы завод не был построен в Эстонии. «Сейчас в Латвию утекает алкогольный и топливный акциз, потом инвестиции, лес, рабочие места и прибыль», - вероятно, прозвучало бы из уст реформистов, если бы правительство Ратаса нанесло заводу смертельный удар.
В политических кулуарах самым надежным гарантом строительства завода считают объединенное правительство центристов и реформистов после выборов 2019 года. Эти партии умеют ладить с бизнесменами, чему свидетельством служат щедрые пожертвования в течение многих лет.
Социал-демократическая партия тоже сумела занять двойственную позицию по этому вопросу. Министр предпринимательства Урве Пало поддерживает завод. “Несомненно, все правительство должно обратить внимание на этот проект. Не сомневаюсь, что нынешнее правительство к этому готово”, - сказала министр в январе.
Однако одна из наиболее влиятельных социал-демократов Марью Лауристин опять-таки занимает тартускую позицию, т.е. скептически настроена по отношению к заводу. Это знает и председатель партии Евгений Осиновский, который в последнее время подвергся жесткой критике на своем посту.
Поскольку Осиновский сейчас идет буквально по натянутому канату, ему разумнее считаться с мнениями своих влиятельных товарищей по партии. “Правительство, принимая решение, должно опираться на исследования, которые, правда, по конкретному проекту еще не проведены. Лично я настроен скептически относительно того, что риски, на которые тартусцы и ученые оправданно обратили внимание, возможно устранить”, - сказал он вчера.
Из ведущих членов IRL строительство целлюлозного завода около Эмайыги поддерживает министр окружающей среды Сийм-Вальмар Кийслер. В то же время в партии есть и противники, например, глава тартуского региона Каспар Кокк. Учитывая его бизнес-интересы, это логично: он член совета Пярнуского порта. Также в качестве частного лица Кокк жертвовал деньги организации, выступающей против завода.
Один из лидеров EKRE Мартин Хельме до сих пор критически высказывался о предложенных местах строительства. Для этой партии выбор особенно сложен: поддержать эстонский капитал или лезть на баррикады?
Однако за год до выборов партии, выступающей против элиты, очевидно, было бы полезнее все-таки выступить против завода. Согласно последнему исследованию Kantar Emor, больше всего сторонников у партии насчитывается среди предпринимателей, но они способны принести не так много голосов.
Руководители Свободной партии были, скорее, критически настроены в отношении спецпланировки. Председатель партии Артур Тальвик даже назвал договор о добрых намерениях между строителями целлюлозного завода и Центром управления государственными лесами (RMK) преступным. Критические вопросы Тальвик и Андрес Херкель задавали премьер-министру и на инфочасе Рийгикогу в среду.
Поскольку тема острая и разделяет народ на два лагеря, вероятно, накануне парламентских выборов 2019 года одной из важнейших тем станет и строительство целлюлозного завода Est-For. А заодно и другие масштабные проекты – такие как Rail Baltic, Рейди-теэ и т.п.
Было бы интересно проследить, как в дальнейшем политики будут называть завод – лесоперерабатывающий, целлюлозный, миллиардный завод или завод Est-For. У каждого из названий есть свое негативное или позитивное значение, которое можно использовать по необходимости.