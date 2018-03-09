На TEDxLasnamäe-2018 расскажут о нашумевшем проекте Hyperloop Talsinki

На конференции поднимем самые насущные темы: автор Hyperloop Talsinki Станислав Попков расскажет о транспорте будущего, а юрист Маарья Пильд объяснит, какие законы нам нужны сегодня, чтобы быть готовыми к пришествию роботов. Ученый из ТТУ Юрий Болобаев объяснит, как очистить воду от микрозагрязнителей.

Станислав Попков — автор нашумевшего проекта Hyperloop Talsinki, благодаря которому из Таллинна в Хельсинки можно будет добраться за рекордно короткие сроки. По мнению Станислава, благодаря промышленной революции человечество радикально изменило мир, но мы до сих пор слабо представляем, какие последствия этого вмешательства нас ждут через десятки и сотни лет. На конференции TEDxLasnamäe он расскажет о транспорте будущего: каков современный транспорт, и каким он может стать уже через несколько лет?

Юрист Маарья Пильд окончила Тартуский университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Работает в адвокатском бюро, преподает в Тартуском университете и занимается вопросами приватности, защиты данных и робототехники. По ее мнению, говорить о роботах и изменениях в правовом поле нужно уже здесь и сейчас. В своей речи “Роботы идут — готово ли общество?” Маарья расскажет о том, какие законы должны появиться сегодня, чтобы мы были готовы встретить будущее во всеоружии.

Ученый Юрий Болобаев работает в Таллиннском техническом университете и занимается вопросами очистки воды - одного из самых ценных ресурсов для человека. В речи на TEDxLasnamäe он расскажет о новом и эффективном способе удалять из канализационной воды «микрозагрязнители» — вещества, которые крайне трудно обнаружить и еще сложнее уничтожить. Эти вещества находятся в лекарствах, в косметике, в жидкостях для уборки ванны и туалета и попадают в канализацию каждый раз, когда мы их используем.

Тема TEDxLasnamäe 2018 года — “Коллективный разум”. Вероятность найти удачное решение у группы людей выше, чем у отдельного человека — будь это задачи общества или науки. Способности одного профессионала могут удивлять, но по-настоящему великие открытия совершают, работая сообща. TEDxLasnamäe предлагает разобраться, почему нам так важно мнение других и как слаженная работа умов двигает прогресс вперед.

Пятый TEDxLasnamäe 2018 пройдет 24 марта в неотреставрированном помещении производственного комплекса по адресу Петербургское шоссе, 81. Впрочем, бояться холода на TEDxLasnamäe не стоит — организаторы обещают уютную и приятную обстановку, а также традиционные угощения и интерактивную программу.

Билет на TEDxLasnamäe можно купить в системе: fienta.com/et/tedxlasnamae18

Стоимость билетов: молодежный (до 26 лет включительно) - 17 евро, обычный - 27 евро и фанат TEDxLasnamäe - 77 евро.

Дополнительная информация: www.tedxlasnamae.org