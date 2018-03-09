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Антон Шипулин: "Тренировался, чтобы заработать на обед"

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Одержавший вчера в Контиолахти первую победу в сезоне российский биатлонист Антон Шипулин рассказал официальному сайту Союза биатлонистов России о подготовке к возобновлению Кубка мира.

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о том, как справился с переживаниями по поводу недопуска к Олимпиаде-2018, а также поделился планами на остаток сезона. 

«Конечно, было тяжело. Спасибо моей команде, тренерам, которые постоянно старались меня отвлекать от этой ситуации. Первое время было тяжело. Вся эта несправедливость непонятна – до сих пор МОК не ответил, почему нас не пригласили. До сих пор больше вопросов, чем ответов.

Но тренер старался постоянно для меня придумывать какие-то мотивационные вещи, чтобы я заставлял себя выходить каждый день на тренировку. Семья постоянно поддерживала. Жена выгоняла на тренировку и шутила, что обед нужно заработать на тренировке. Все в шуточной форме. Плюс побыть рядом с семьей две недели. Тренер, родители и сестра постоянно настраивали. Сестры постоянно звонили и поддерживали. 

Остаток сезона хочу пройти достойно. Дай бог все получится, как я задумал, и моя форма меня не подведет. Надеюсь, что будет неплохой результат.

С нетерпением жду этап Кубка мира в Тюмени. Я уверен на сто процентов, что российские организаторы не ударят в грязь лицом и на самом высоком уровне покажут, как мы готовы. Более того, я знаю, что многие иностранные атлеты любят заканчивать сезон в России.

Они знают, что у нас очень крутые вечеринки. Надеюсь, так и будет. Зная Тюмень и губернатора Владимира Владимировича Якушева, который всем сердцем болеет за биатлон, я уверен на сто процентов, что это будет самое лучшее завершение сезона и все оценят его по достоинству», – сказал Шипулин. 

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