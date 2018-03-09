Крысиный яд на месяцы исчезнет с прилавков? Новое требование Департамента здоровья вызвало опасения

C 1 марта Департамент здоровья запретил продавать отраву для грызунов с содержанием действующего вещества 0,005 %. Разрешено продавать отраву с содержанием антикоагулянта ниже 0,003 %.
«Так как все эти яды содержат 0,005% действующего вещества, в магазинах отраву для крыс и мышей будет не купить, по крайней мере, в течение нескольких недель или даже месяцев, пока не привезут и не зарегистрируют новую отраву. Для людей, у которых есть проблема с грызунами, я думаю, это не самая хорошая новость», - написал в редакцию Rus.Postimees читатель Аркадий.
Комментирует пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар:
Требования к крысиному яду, которые начали действовать с 1 марта, были введены Европейской комиссией с 19 июля 2016 года. Таким образом, у продавцов было более года, чтобы обновить свой ассортимент. Сколько времени понадобится, чтобы в магазины поступила отрава для крыс и мышей с содержанием коагулянтного вещества ниже 0,003% и с новой маркировкой, зависит как от производителей, так и от оптовых и розничных продавцов.
Люди могут также обратиться в службы по борьбе с вредителями. Если у частного лица осталась отрава с 0,005-процентным содержанием вещества, препятствующего свертыванию крови, то использовать ее можно до 1 августа этого года. По возможности для борьбы с грызунами следует использовать альтернативные средства – например, мышеловки.
Уменьшение дозы антикоагулянтного, или препятствующего свертыванию крови, вещества обусловлено стремлением предотвратить попадание яда в нежелательную среду и тем самым защитить здоровье людей и домашних животных. Более слабая отрава прошла тестирование и, согласно результатам, была достаточно эффективной в борьбе с грызунами.