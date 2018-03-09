Крысиный яд на месяцы исчезнет с прилавков? Новое требование Департамента здоровья вызвало опасения

Комментирует пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар:

Требования к крысиному яду, которые начали действовать с 1 марта, были введены Европейской комиссией с 19 июля 2016 года. Таким образом, у продавцов было более года, чтобы обновить свой ассортимент. Сколько времени понадобится, чтобы в магазины поступила отрава для крыс и мышей с содержанием коагулянтного вещества ниже 0,003% и с новой маркировкой, зависит как от производителей, так и от оптовых и розничных продавцов.

Люди могут также обратиться в службы по борьбе с вредителями. Если у частного лица осталась отрава с 0,005-процентным содержанием вещества, препятствующего свертыванию крови, то использовать ее можно до 1 августа этого года. По возможности для борьбы с грызунами следует использовать альтернативные средства – например, мышеловки.

Уменьшение дозы антикоагулянтного, или препятствующего свертыванию крови, вещества обусловлено стремлением предотвратить попадание яда в нежелательную среду и тем самым защитить здоровье людей и домашних животных. Более слабая отрава прошла тестирование и, согласно результатам, была достаточно эффективной в борьбе с грызунами.