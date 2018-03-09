Почему они бегут из России? История ищущего политубежища в Латвии

«Ты что, нам не веришь?»: устные договоренности о миллионах долларов

Конфликт Сычева с акционерами «ФосАгро» начался тогда, когда Сычев, будучи руководителем налогового департамента «РБЦ ФосАгро», занимался урегулированием судебного спора по комбинату «Апатит», который входил в холдинг.

Суд был выигран, после чего, по словам Сычева, член совета директоров «ФосАгро» Игорь Антошин, в 2017 году занявший 141 место в списке богатейших людей России по версии Forbes, заключил с ним устное соглашение о вознаграждении — 1% акций «ФосАгро» и 13 млн долларов. Однако в 2013 году Сычева, по его словам, «попросили» уволиться.

После многих обращений в различные инстанции и длительных переговоров ответчики согласилась выплатить обещанную сумму, предложив перечислить средства на офшор. Однако, по словам Игоря Сычева, здесь его тоже кинули: спустя некоторое время после того, как на офшор Сычева поступили 5 млн долларов, он узнал, что ответчики требуют вернуть средства как выданные в долг.

- Как вы допустили такую ситуацию, что все соглашения между вами и акционерами были заключены лишь в устной форме?

- С момента, когда я пришел работать в «ФосАгро» в 1996 году, у нас была лишь устная договоренность с руководством. Такая практика в этот период в России была общераспостраненной.

Уже тогда я понимал, что у меня нет механизма защиты в случае возникновения каких-либо конфликтов, поэтому я неоднократно просил руководство составить официальный документ, в котором были бы прописаны все условия. На это они отвечали: «Ты что, нам не веришь?»

- «Ты что, нам не веришь» - достаточно сомнительный аргумент, особенно когда речь идет о крупных денежных суммах...

- Справедливости ради надо сказать, что ранее меня никогда не обманывали. Да, где-то с 2003 года они иногда могли затягивать сроки - иногда, чтобы получить зарплату, мне надо было раз по пять отправить смс. Если говорить о нашей договоренности об 1% акций, то здесь я ходил к адвокатам, обсуждал с ними как официально оформить данную договоренность, предлагал акционерам различные варианты, но те только тянули время.

- Что произошло потом?

- Именно в этот период у меня начались проблемы.

Я ехал по МКАДу, где мой автомобиль сначала отбросило в грузовик, а потом в отбойник. Оказалось, у новой машины, недавно приобретенной в салоне, просто оторвалось колесо - моя машина в хлам, а девушка, ехавшая за мной на своей малолитражке еле успела увернуться.

Подобное повторялось еще несколько раз. В моём распоряжении есть видео из машины, которая ехала параллельно со мной - его сняли очевидцы. Кроме того, у меня на руках результаты четырех экспертиз, в которых написано «был перепилен рычаг». Незадолго до двух аварий из трех в меня «несильно» врезались машины, причем ДТП были явно подставными - в машинах было по три-четырк человека. Пока мы выясняли обстоятельства ДТП, кто-то из них, видимо, меня отвлекал, пока остальные умышленно наносили вред моей машине - как мне сказали эксперты, для этого достаточно всего минуты - надо просто знать, что и где открутить. В моём случае были ослаблены гайки на подвеске.

«В России побеждает тот, у кого больше денег и связей»