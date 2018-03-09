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Лавров счел неуместным сравнение случаев Скрипаля и Литвиненко

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ФОТО: Grigori Sõssojev/Sputnik/SCANPIX

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявил о готовности Москвы содействовать расследованию. Он также назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, сообщает Interfax.ru.

"Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко - тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована", - заявил министр.

"Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий, - отметил Лавров. - Многие факты, связанные с этой трагедией, они замели куда-то под ковер".

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который 5 марта пострадал вместе с дочерью. Эмбер Радд отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности в результате атаки на Скрипаля пострадало более 20 человек.

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