В Германии резко критикуют Трампа за пошлины на сталь и алюминий

Представители немецкого бизнеса резко раскритиковали введенные администрацией США в четверг, 8 марта, пошлины на ввоз стали и алюминия, пишет DW.com.
"США вредят не только мировой экономике, но и самим себе", - заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен.
По его словам, Евросоюзу следует вместе с международными партнерами подать иск на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, ЕС должен согласовать и подготовить ответные меры, чтобы тем самым "дать сигнал США", считает Ванслебен. В то же время он предостерег от эскалации взаимных санкционных действий.
Действия США подверг критике и глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер. "Во времена глобальной конкуренции изоляционизм является тотальной ошибкой", - заявил Крамер газете Rhein-Neckar-Zeitung.
Президент США Дональд Трамп 8 марта ввел штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней и не будут распространяться на соседей США - Канаду и Мексику. ЕС уже потребовал отменить эти пошлины.