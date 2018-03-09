В Германии резко критикуют Трампа за пошлины на сталь и алюминий

"США вредят не только мировой экономике, но и самим себе", - заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен.

По его словам, Евросоюзу следует вместе с международными партнерами подать иск на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, ЕС должен согласовать и подготовить ответные меры, чтобы тем самым "дать сигнал США", считает Ванслебен. В то же время он предостерег от эскалации взаимных санкционных действий.

Действия США подверг критике и глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер. "Во времена глобальной конкуренции изоляционизм является тотальной ошибкой", - заявил Крамер газете Rhein-Neckar-Zeitung.