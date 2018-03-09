Глава МВД: нужно не грезить о тридевятом царстве, а решать реальные проблемы страны

Да, образовавшийся в 2016 году союзов соцдемов, центристов и отечественников не сулил никому молочных рек и кисельных берегов. Ведь сперва нужно пройти через лес дремучий, в котором царят бедность и неравенство… И это не просто метафора, а суровая реальность. Эстония – одна из самых бедных стран Европы, а также страна с самым большим разрывом между богатыми и бедными. Все главные шаги нового правительства были нацелены именно на решение этой проблемы.

Налоговую реформу атакуют напрасно

Одним из решений стала налоговая реформа. Наши оппоненты без устали ее атакуют, но факт остается фактом – не облагаемый налогом минимум в 500 евро поднял доходы десятков тысяч семей. Да, те, кто зарабатывают больше, должны будут немного больше отдать… Но ведь как бывает в семье? Если у одного дела наладились, то и у всей семьи тоже. Да, система оказалась несколько сложной… Социал-демократы изначально выступали за другой подход: не облагаемый налогом минимум в 500 евро для всех, но при этом повысить на 1-2% подоходный налог. Результат оказался бы тот же, но для людей все было бы гораздо проще. Но… один из партнеров по коалиции наш план не поддержал, поэтому пришлось идти на компромиссы.

Семья – основа сильного государства

Второй шаг - продолжение реформы поддержки семей и детей. Пять лет назад соцдемы четко заявили, что 60 000 детей, живущих в бедности, – это стыдно для государства. Мы поставили цель – свести детскую бедность к нулю. Результат уже налицо – соцдемы еще в 2015 году почти вдвое смогли сократить число детей, проживающих в абсолютной бедности. Тогда мы только начали реформу детских и семейных пособий. Теперь же благодаря этому правительству повысилось пособие для многодетных семей до 300 евро. В итоге семья с тремя детьми получает от государства 510 евро в месяц.

Больше возможностей для муниципалитетов

Третье достижение - большая поддержка местных самоуправлений. На первый взгляд, кажется, что это что-то абстрактное. В действительности же это значит, что местные самоуправления смогут больше инвестировать в развитие местной жизни, решение социальных проблем и так далее. В течение четырех лет местным самоуправлениям будет выделено из государственного бюджета 185 миллионов евро. Благодаря большей поддержке местных самоуправлений уже стало возможным повысить зарплаты учителей и педагогов детских садов. С января средняя учительская зарплата у нас выросла до 1380 евро.

Несомненно, перечень положительных изменений гораздо длиннее. Особое внимание уделено внутренней безопасности. Например, с этого года мы запустили проект «Сделаем 500 домов Эстонии безопасными», в рамках которого государство за свой счет починит отопительные котлы или заменит, например, воздушные тепловые насосы в тех домах, хозяевам которых это просто не по карману. С этого года мы начнем также увеличивать количество полицейских: прибавится 45 мест участковых констеблей. Число же сотрудников службы быстрого реагирования увеличится вдвое. Буквально историческим стало решение о строительстве Нарвского колледжа Академии МВД, что во всех отношениях положительно скажется на безопасности нашей страны.

Для тех людей, которые вынуждены постоянно принимать лекарства, большой помощью станет новая система компенсации расходов на рецептурные лекарства, благодаря которой пациенты с хроническими заболеваниями смогут сэкономить сотни евро. Буквально прорывом стало принятое под давлением социал-демократов решение выделить сектору здравоохранения дополнительные 200 миллионов евро.