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  • Справились сами: норвежцы использовали только 60 из 6000 доз противоастматических препаратов

Справились сами: норвежцы использовали только 60 из 6000 доз противоастматических препаратов

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ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS

Норвежская сборная на Олимпийских играх в Пхенчхане использовала около одного процента препаратов от астмы от 6000 доз, взятых в Южную Корею, сообщает NRK

Один ингалятор с вентолином был использован спортсменом, еще один – человеком из вспомогательного персонала норвежской сборной. 

Все препараты, которые не были использованы, будут отправлены в Норвегию после окончания Паралимпийских игр. 

Ни один член сборной Норвегии не получил терапевтическое исключение (TUE) во время Олимпиады-2018. Также ни один норвежский спортсмен не получил за время Игр инъекцию кортизона.  

Сборная Норвегии на Олимпиаде-2018 заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей (14-14-11). 

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