Справились сами: норвежцы использовали только 60 из 6000 доз противоастматических препаратов
9 марта 2018 г., 12:30
Норвежская сборная на Олимпийских играх в Пхенчхане использовала около одного процента препаратов от астмы от 6000 доз, взятых в Южную Корею, сообщает NRK.
Один ингалятор с вентолином был использован спортсменом, еще один – человеком из вспомогательного персонала норвежской сборной.
Все препараты, которые не были использованы, будут отправлены в Норвегию после окончания Паралимпийских игр.
Ни один член сборной Норвегии не получил терапевтическое исключение (TUE) во время Олимпиады-2018. Также ни один норвежский спортсмен не получил за время Игр инъекцию кортизона.
Сборная Норвегии на Олимпиаде-2018 заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей (14-14-11).