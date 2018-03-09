Разделали на мясо прямо в лесу: охотников ошеломило жестокое убийство лосей

Ужасающая картина открылась перед охотниками из охотничьего общества «Ранна» в том же районе в окрестностях деревень Карепа и Пехка. «Мужчины нашли в лесу следы волочения и, последовав за ними, они увидели ставших добычей браконьеров животных», - рассказал председатель правления охотничьего общества «Ранна» Танель Строо. Он не понимает, какими должны быть люди, чтобы заниматься подобным.