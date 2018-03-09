Разделали на мясо прямо в лесу: охотников ошеломило жестокое убийство лосей

Во вторник в охотничьих угодьях охотничьего общества «Ранна» в деревне Талдрику обнаружили два трупа убитых браконьерами лосей. У животных были вырезаны ляжки и задняя часть туловища, все остальное было просто брошено в лесу, передает Virumaa Teataja.
Ужасающая картина открылась перед охотниками из охотничьего общества «Ранна» в том же районе в окрестностях деревень Карепа и Пехка. «Мужчины нашли в лесу следы волочения и, последовав за ними, они увидели ставших добычей браконьеров животных», - рассказал председатель правления охотничьего общества «Ранна» Танель Строо. Он не понимает, какими должны быть люди, чтобы заниматься подобным.
Охотничье общество сообщило о произошедшем в Инспекцию по окружающей среде и объявило вознаграждение в размере 2000 евро за информацию, которая поможет поймать браконьеров.