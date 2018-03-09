пятница, 9 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Виктория Ладынская-Кубитс возглавила отделение IRL в Ласнамяэ

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Виктория Ладынская-Кубитс.

ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс стала председателем ласнамяэского отделения партии Союз Отечества и Res Publica (IRL).

Выборы нового руководства ячейки прошли на ежегодном съезде организации, сообщила в пятницу, 9 марта, пресс-служба IRL.

Предыдущим лидером IRL в Ласнамяэ была Екатерина Риккас, которая осталась в правлении районной ячейки партии, пишет rus.err.ee.

Также в правлении остались Анне Ээнпалу и Раймо Хаав, а новым членом правления стал Рауль Крууза, заменивший в руководстве ласнамяэских исамалийтчиков Владислава Машинского.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ