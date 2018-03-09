Виктория Ладынская-Кубитс возглавила отделение IRL в Ласнамяэ
9 марта 2018 г., 12:02
Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс стала председателем ласнамяэского отделения партии Союз Отечества и Res Publica (IRL).
Выборы нового руководства ячейки прошли на ежегодном съезде организации, сообщила в пятницу, 9 марта, пресс-служба IRL.
Предыдущим лидером IRL в Ласнамяэ была Екатерина Риккас, которая осталась в правлении районной ячейки партии, пишет rus.err.ee.
Также в правлении остались Анне Ээнпалу и Раймо Хаав, а новым членом правления стал Рауль Крууза, заменивший в руководстве ласнамяэских исамалийтчиков Владислава Машинского.