Виктория Ладынская-Кубитс возглавила отделение IRL в Ласнамяэ

Выборы нового руководства ячейки прошли на ежегодном съезде организации, сообщила в пятницу, 9 марта, пресс-служба IRL.

Предыдущим лидером IRL в Ласнамяэ была Екатерина Риккас, которая осталась в правлении районной ячейки партии, пишет rus.err.ee .

Также в правлении остались Анне Ээнпалу и Раймо Хаав, а новым членом правления стал Рауль Крууза, заменивший в руководстве ласнамяэских исамалийтчиков Владислава Машинского.