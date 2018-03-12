Все на распродажу: население деградаирует вместе с телевидением

Идёт массовая распродажа, под которую подпадают живые и мёртвые, гениальные и просто талантливые. И это выглядит каким-то пиршеством вампиров. Это даже не порнография, а какое-то извращённое любопытство серийного убийцы-садиста: а что будет, если кожу сдирать не просто абы как, а узенькими полосками, и не подряд, а поочерёдно – сначала с головы, потом с живота, потом со спины, опять с головы… и так далее? Не зря ведь, наверное, те же телеэкраны под завязку забиты сериалами о кровожадных маньяках и педофилах-растлителях. Похоже, тут без Фрейда не обошлось…

Не ведают, что творят?

На самом деле эти шоу отнюдь не так безобидны, как кажется. Беда в том, что их действительно смотрят очень многие, в том числе русские, живущие за пределами России. И мало того, что при этом размывается такая тонкая, но важная субстанция, как общественное сознание, но ещё и на подсознательном уровне искажается реальная картина жизни в метрополии.

Конечно, создателям подобного контента по большому счёту наплевать и на картину жизни, и на сознание социума. Но у тех, кто как-то координирует эти процессы (а таких инстанций, в том или ином виде, не может не быть вообще, иначе любое государство рискует развалиться под натиском анархии), не должно быть подобного отношения. Принцип «Не хочешь – не смотри» здесь не проходит.

Я имею в виду не тотальную цензуру, упаси Бог! Но какой-то инструмент общественного контроля телевизионной, да и вообще медийной продукции, на мой взгляд, всё-таки необходим. И это должно выражаться не в выискивании признаков, например, оскорбления чувств верующих там, где на это нет и намёка, а по-настоящему фильтровать тот «базар», от визга которого глохнет на телеканалах голос разума, логики, здравого смысла. Хорошо бы как минимум снабжать такие передачи титрами «Содержит пошлость и глупость в смертельных дозах!». И не мелким шрифтом в углу экрана, а крупно – поверх «картинки».

По-моему, так все эти «разоблачения» опаснее любого промывания мозгов на политических ток-шоу. Там хоть можно что-то разобрать и с чем-то поспорить. А с осатаневшей мегерой, которая бьёт себя пяткой в грудь и доказывает, вопреки результатам ДНК-анализа, что её ребёнок – именно от такого-то знаменитого артиста, спорить бессмысленно. Тем более если этого артиста уже нет в живых, и он за себя сам постоять не может.

Всё это запойно восторженное полоскание грязного белья звёзд на глазах почтеннейшей публики чревато не только тем, что лишает ореола совершенства лично самих звёзд. Оно подспудно, но неизбежно ведёт к девальвации созданных ими на экране и на сцене образов, в том числе и сугубо положительных. А общество, лишённое идеалов, стремительно деградирует. Сначала морально, а затем и интеллектуально, и физически. Происходит общая эрозия почвы, на которой вызревают экзотические плоды – гражданственность и патриотизм.