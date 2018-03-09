Курс биткойна снова пошел вниз

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна составляет $8492,5, что почти на 9,1% меньше закрытия предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов в пятницу биткойн падал ниже $8400.

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии в четверг приостановило работу двух криптовалютных площадок - FSHO и Bit Station. Как пишет Marketwatch, регулятору стало известно, что один из руководителей Bit Station использовал клиентские биткойны в личных целях.

Мартовские фьючерсы на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 7,8%, до $8700. Аналогичные фьючерсы на CME потеряли в цене 7,9%, опустившись до $8655.

Другие известные криптовалюты, в том числе Ripple, Ethereum и Litecoin, также дешевеют в пятницу, падение за последние 24 часа превышает 10%.

На этой неделе биткойн потерял более 20%, опустившись с $11000.

В середине января с биржи Coincheck были украдены $530 млн в криптовалюте NEM. В 2014 году мишенью хакеров стала японская площадка Mt Gox, которая разово лишилась 850 тыс. биткойнов и была вынуждена объявить о банкротстве.

Конкурсный управляющий Mt Gox Нобуаки Кобаяси объявил на этой неделе, что за период с сентября по март продал более 35,8 тыс. биткойнов в ходе процедуры банкротства. По текущему курсу сумма транзакций превышает $310 млн, и новости о поступлении крупной партии биткойнов на рынок подстегнули падение.