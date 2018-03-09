Мужчина в торговом центре в пьяном угаре хвастался оружием
9 марта 2018 г., 12:29
Около девяти вечера в Тарту в торговом центре на улице Рийа охранник задержал пьяного, который заявил работнику информационного стенда, что у него есть оружие.
Охранник передал пьяного полицейским. При обыске оружие у него так и не было обнаружено.
Полиция доставила 28-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, на вытрезвление в камеру. Возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.