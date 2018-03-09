Купленные в интернет-магазине ASOS товары можно будет возвращать с помощью почтовых автоматов Omniva

Жители Эстонии, которые совершают покупки в популярном интернет-магазине ASOS, теперь смогут возвращаться товар с помощью почтовых автоматов Omniva, пишет Tarbija24.
При совершении покупки в интернет-магазине ASOS клиент будет получать электронное письмо с информацией, как в случае необходимости можно вернуть товар.
Если клиент решит вернуть не подошедший ему товар, надо будет зайти по указанной в электронном письме ссылке, идентифицировать себя и выбрать способ возврата. Затем покупатель получит СМС-код, с помощью которого он сможет вернуть покупку посредством любого почтового автомата Omniva.
В Omniva отмечают, что с ростом популярности интернет-торговли клиентам чрезвычайно важно иметь удобную возможность для возврата или обмена товара.
Партнером Omniva выступает предприятие ReBound Returns, предлагающее специально разработанную платформу, позволяющую клиентам интернет-магазинов без лишних хлопот возвращать купленные товары.