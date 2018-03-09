Папа Франциск посетит Эстонию в сентябре

В рамках визита в Балтийские страны папа с 22 по 23 сентября посетит в Литве Вильнюс и Каунас, а 24 сентября Ригу и Аглону в Латвии, сообщил МИД. 25 сентября папа Франциск прибудет в Таллинн.

10 сентября 1993 года папа Иоанн Павел II посетил Эстонию и за десятичасовой визит отслужил в Таллинне две мессы — в соборе Петра и Павла и на Ратушной площади. Он также принял участие в экуменическом молебне в церкви Нигулисте и встретился с премьер-министром Мартом Лааром и президентом Леннартом Мери.