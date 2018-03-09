Как возникают финансовые пузыри?

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Пузыри и их лопание – неотъемлемая часть рыночной экономики, избежать этого невозможно.

Но очень важно их распознать, что само по себе не очень сложно, сложнее предположить, когда этот пузырь может лопнуть. Особенно важен своевременный уход с рынка для инвесторов. Уйдешь слишком рано, рынок продолжит рост, доход не будет получен и выиграют конкуренты. Уйдешь слишком поздно, потери окажутся огромными.

Во время бума десятилетней давности в США, многим инвесторами уже за несколько лет до возникновения финансового кризиса 2008 года было ясно, что тамошний рост цен на недвижимость не является надежным и в какой-то момент возникнет неизбежное снижение. Несколько рисковых фондов внесли свой вклад в обвал рынка недвижимости. Однако у большинства фондов не хватило ни терпения, ни/или денег, и они раньше времени вышли из игры. Одним из немногих, кто сумел дождаться краха, был Джон Паулсон, который заработал 15 миллиардов долларов, выйдя из финансового кризиса крупнейшим победителем.

Борьба с кризисом десятилетней давности привела к крупнейшему и явно самому доходному печатанию денег в центробанках, в результате чего цены на различное имущество начали расти. Сразу же последовали и предупреждения о том, что цены взлетели слишком высоко. Из известных в Эстонии людей больше всего были взбудоражены тогдашний руководитель Swedbank Eesti Прийт Перенс и руководитель пенсионных фондов LHV Андрес Вийсеманн. Они выражали обеспокоенность из-за слишком высоких цен на имущество еще четыре-пять лет назад, то есть в то время, когда ситуация в экономике по-прежнему была непрочной, а рост замедленным.

Несколько лет назад на финансовой конференции в Вильнюсе лауреат Нобелевской премии по экономике литовского происхождения Роберт Шиллер выступил с докладом, в котором исследовал именно возникновение финансовых пузырей.

«В мире цены на многое имущество очень высокие. Конечно, не повсюду, но во многих местах», - еще три года назад сказал Шиллер в своем докладе «Иррациональные излишества возвращаются («Irrational Exuberance Revisited»). В контексте финансовых рынков термин irrational exuberance впервые использовал тогдашний руководитель Федерального резерва США Алан Гринспан в декабре 1996 года, что обвалило рынки акций по всему миру. Но удар был краткосрочным, после чего инфотехнологический пузырь начал набирать еще более быстрые обороты и до того момента, как он лопнул, прошло еще несколько лет.