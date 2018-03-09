Как возникают финансовые пузыри?

В середине декабря инвестиционная фирма Convoy Investments опубликовала отчет, согласно которому рост курса биткойна к этому времени был больше, чем рост цен на тюльпаны во времена голландской тюльпаномании 17 века. Был создан крупнейший за все существование человечества финансовый пузырь, пишет Postimees.
Пузыри и их лопание – неотъемлемая часть рыночной экономики, избежать этого невозможно.
Но очень важно их распознать, что само по себе не очень сложно, сложнее предположить, когда этот пузырь может лопнуть. Особенно важен своевременный уход с рынка для инвесторов. Уйдешь слишком рано, рынок продолжит рост, доход не будет получен и выиграют конкуренты. Уйдешь слишком поздно, потери окажутся огромными.
Во время бума десятилетней давности в США, многим инвесторами уже за несколько лет до возникновения финансового кризиса 2008 года было ясно, что тамошний рост цен на недвижимость не является надежным и в какой-то момент возникнет неизбежное снижение. Несколько рисковых фондов внесли свой вклад в обвал рынка недвижимости. Однако у большинства фондов не хватило ни терпения, ни/или денег, и они раньше времени вышли из игры. Одним из немногих, кто сумел дождаться краха, был Джон Паулсон, который заработал 15 миллиардов долларов, выйдя из финансового кризиса крупнейшим победителем.
Борьба с кризисом десятилетней давности привела к крупнейшему и явно самому доходному печатанию денег в центробанках, в результате чего цены на различное имущество начали расти. Сразу же последовали и предупреждения о том, что цены взлетели слишком высоко. Из известных в Эстонии людей больше всего были взбудоражены тогдашний руководитель Swedbank Eesti Прийт Перенс и руководитель пенсионных фондов LHV Андрес Вийсеманн. Они выражали обеспокоенность из-за слишком высоких цен на имущество еще четыре-пять лет назад, то есть в то время, когда ситуация в экономике по-прежнему была непрочной, а рост замедленным.
Несколько лет назад на финансовой конференции в Вильнюсе лауреат Нобелевской премии по экономике литовского происхождения Роберт Шиллер выступил с докладом, в котором исследовал именно возникновение финансовых пузырей.
«В мире цены на многое имущество очень высокие. Конечно, не повсюду, но во многих местах», - еще три года назад сказал Шиллер в своем докладе «Иррациональные излишества возвращаются («Irrational Exuberance Revisited»). В контексте финансовых рынков термин irrational exuberance впервые использовал тогдашний руководитель Федерального резерва США Алан Гринспан в декабре 1996 года, что обвалило рынки акций по всему миру. Но удар был краткосрочным, после чего инфотехнологический пузырь начал набирать еще более быстрые обороты и до того момента, как он лопнул, прошло еще несколько лет.
Такое же название Шиллер дал в 2000 году и книге о финансовом буме, которая на данный момент печаталась уже три раза. По его словам, пузыри являются показателями не только финансовых рынков. В 2013 году в опубликованной в журнале «Financial Analysts Journal» статье, Шиллер приводит в пример коллективизацию в сельском хозяйстве Сталина в 1929-1933, а также китайский так называемый Великий скачок. В результате обоих пузырей десятки миллионов людей умерли от голода.
В своем замечательном докладе Шиллер коснулся трех пузырей. «Мне нравится давать пузыря названия, точно также, как имена даются ураганам», - сказал нобелевский лауреат.
Самый большой бум длился почти два десятка лет – 1982-2000, и его Шиллер называл бумом Миллениума. Пика пузырь достиг в начале 2000 года, после чего цены на акции резко упали как в США, так и во многих других странах. Мотором бума Миллениума были новые явления, как Интернет, расширение международной торговли, снижение инфляции, геополитические изменения и многое другое. Из-за приближения нового тысячелетия люди были в приподнятом настроении, царила общая эйфория, а 21 век виделся в розовых тонах.
Второй бум – бум недвижимости прошлого десятилетия, Шиллер назвал бумом общества собственников. «Я не знал, как это более точно назвать, а потому назвал этот пузырь обществом собственников, - сказал Шиллер. – Как минимум, в США, да и во многих других странах, возникло представление, будто капитализм функционирует как общество лучше всего, если люди являются собственниками как акций, так и домов. В любом случае, общество собственников было главным лозунгом президентской кампании Джорджа Буша в 2004 году». Буш пропагандировал идеи, что из каждого может получить капиталист и собственник, а это путь к процветанию.
Нынешний рост цен на имущество, по мнению Шиллера, является частью бума «новой нормальности», который он назвал парадоксальным, если не смешным. Если два предыдущих бума возникли, прежде всего, из-за излишнего оптимизма, то у нынешнего роста цен есть разные причины. Есть опасение как за рабочие места, так и за последствия финансового кризиса 2008 года. Но в последние годы начало казаться, что возвращается и оптимизм.
Так как же возникают пузыри? По словам Шиллера, причины бума не только экономические, но и психологические.
На финансовых рынках движется плотный поток информации. На рынках работают десятки и сотни тысяч торговцев, а миллионы людей постоянно вкладывают туда свои деньги. Рынки постоянно движется то вверх, то вниз, и то, пойдет ли акция или долговая расписка вверх или вниз – это, по сути, решать так называемым умным деньгам. Умные деньги не идут от мелких инвесторов, которых финансовые специалисты наших банков другой раз имеют обыкновение называть меховыми шапками. Это деньги рисковых фондов, общественных инвестиционных фондом, пенсионных фондов, инвестиционных фирм и банков, одним словом – деньги, которые инвестируют профессионалы.
«В мире нет ни одного человека, который абсолютно точно понимает, почему такие движения происходят. Часть причин - чисто психологические», - отметил Шиллер.
Он привел примеры из графика, где было показано движение цен на акции до и после создания акцизной плиты. Акцизная плита – это разделение именной ценности акции на одну или несколько частей, чтобы каждый собственник акции вместо одной мог получить несколько новых. Обычно это используется тогда, когда цена ценной бумаги слишком высока и считается, что при меньшей именной ценности инвесторам будет проще их купить.
Поскольку после этого акции имеют в несколько раз меньшую номинальную ценность, инвесторам должно быть проще их приобрести. Во многих случаях цена на акцию падает еще запуска этого процесса, а после остается неизменной.
Многие предприятия это уже поняли. Так, например, Google не проводило ни одного разделения акций, а Amazon в последний раз использовал такую тактику в 1999 году. Акция обоих технологических гигантов сейчас стоит более 1000 долларов.
Что такое спекулятивный пузырь? Спекулятивные пузыри возникали в истории несколько раз. Это означает, что люди приходят в большое оживление после каких-то инвестиции и цены начинают падать. Высокие цены возбуждают внимание и люди начинают интересоваться, что происходит. В газетах выходят статьи, рассказывающие о буме. Внимание начинает производить мифы, и начинают, например, появляться истории о том, как инвестировавшие люди стали богатыми.
Чем больше повышается цена на какое-то имущество, тем больше это вызывает внимания и тем больше людей начинает участвовать в этом пузыре. «Они рассказывают эту историю снова и снова», - объяснил Шиллер.
В интервью, данном журналу Quartz, в сентябре прошлого года, Шиллер сказал, что сейчас лучшим примером пузыря является биткойн, который очень возбуждает людей. По его словам, он очень хорошо видит это на примере своих студентов в Йельском университете. «Как только я начинаю говорить о биткойне, они тут же возбуждаются, - сказал он. – Есть много криптовалют, но ни об одной из них нет хороших историй. Зато у биткойна есть мифологический создатель, которого никто не знает. Независимость от правительственных проверок привлекает людей с независимым образом мышления. Кроме того, технология блокчейна кажется умной и современной».
Во времена технологического бума для этого была создана новая интернет-эпоха. Во времена американского бума недвижимости в качество причины приводили низкий уровень процентов по кредитам на жилье и финансовую инновацию. Правда, в Эстонии для возникновения этого скорее была конвергенция, то есть уравнивание цен на жилье по всему Евросоюзу.
Вторым участников возникновения пузыря является отношение к ценам и ВВП. Если цены идут вверх, люди начинают больше тратить, поскольку чувствуют себя хорошо, времена хорошие. Народ тратит больше, а фирмы зарабатывают больше.
Все это продолжается до тех пор, пока однажды пузырь не лопнет. Но когда это произойдет, не знает никто.
Крупнейшие в истории финансовые пузыри
1. Биткойн (2014–...).
2. Тюльпаномания (1634–1637).
3. Миссисипский пузырь (1718–1720). Компания европейцев из Missisippi Company получила в Луизиане монопольное право на торговлю и приобретение минерального запаса. Эти акции эмитировали при большой ценности, когда имелось финансовое прикрытие фирм.
4. Тихоокеанский пузырь (1719–1720). Правительство Великобритании и фирмы создали предприятие PPP-типа South Sea Company. Цена акции предприятия росла быстро, поскольку это распространялось за счет правительственного долга. В 1720 году цена акции упала до уровня учредительной цены.
5. Технологический пузырь (1994–2002).
6. Пузырь недвижимости и финансовый кризис (2006–2009).
7. Японские акции и недвижимость (1982–1992).
8. Великая депрессия и предшествовавший ей пузырь акций (1923–1932).
9. Нынешний рост рынков акций США?