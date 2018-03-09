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  • Ринат Билялетдинов: «Норвежцам с их диагнозами лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях»

Ринат Билялетдинов: «Норвежцам с их диагнозами лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях»

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ФОТО: Bjoerge, Stein / Aftenposten/NTB scanpix

Главный тренер российского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился мнением насчет допинга в спорте. 

«Есть такое понятие, как травматизм. Он требует приема определенных обезболивающих лекарств. Особенно часто — в сборных. Если игрок приехал из своего клуба с болячкой, его надо тут же привести в порядок.

Но какие-то препараты, разрешенные еще лет 20-30 назад, оказывается, сейчас уже запрещены. Был такой препарат кеналог. В 80-е годы его было не достать. Там четыре ампулы, каждая — по 25 рублей. У людей зарплаты — 80-90 рублей, а одна упаковка — сто рублей. Столько стоили джинсы сумасшедшего качества, за которыми гоняться надо было! Так вот, кеналог спасал от мышечных травм, когда не было еще такой их массовости. 

А теперь кеналог признан анаболиком. Почему? Замешаны деньги.

Мельдоний — лекарство, а не допинг. Пожалуйста, бери американский аналог в десять раз дороже. Японский — в пять раз дороже. Бери. И будешь чистым. Я не медик, чтобы судить, что надо запрещать, а что нет. Но одно дело — кровяной допинг. А вот гимнасткам, которые вес гонят, запретили фуросемид. Почему?

Вы думаете, почему я за Олимпиадой не следил? На что мне смотреть, на норвежцев в лыжных гонках? Каждый там — астматик. Да им с такими диагнозами на Паралимпиаде место. Им лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях.

Или вот эта американская гимнастка Симоне Байлс, . Оказывается, она с рассеянным сознанием. Боже мой, чего ты на бревне делаешь? Ты же убьешься, бедненькая! Или посмотрите на теннисисток с мужскими гормонами. У них мускулатура — на зависть мужикам», – рассказал Билялетдинов sports.ru

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