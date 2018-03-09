Напавший с ножом на людей в Турку признан вменяемым

Обвиняемый в нападении с ножом марокканец Абдеррахман Буанан признан вменяемым, сообщает уездный суд. Это означает, что на момент совершения преступления он отдавал себе отчет в содеянном.

Мужчина, который приехал в Финляндию в поисках политического убежища, в августе прошлого года ранил ножом десятерых человек в центре Турку. Двое из них скончались.

Буанану предъявлены обвинения в двух убийствах с террористическими намерениями, а также в восьми покушениях на убийство с теми же намерениями.

В прокуратуре сообщили, что обвинения в терроризме обосновываются тем, что человек стремился своими действиями посеять сильный страх среди населения.

По версии следствия, Абдеррахман Буанан, 1994 года рождения, действовал в одиночку. Радикализация преступника произошла за три месяца до нападения. Буанан считал себя солдатом радикальной организации ИГ.

В ходе следствия Буанан не отрицал своей вины, но в то же время не давал четкого ответа на вопрос о том, действовал ли он с террористическими намерениями или нет.

Согласно уголовному кодексу Финляндии, убийство с террористическими намерениями наказывается пожизненным заключением.