В связи с Брекзитом Ryanair ожидают важные перемены

По его словам, Ryanair не ожидает отмены рейсов в 2019 году в связи с Брекзитом, но при этом считает, что рынок авиаперевозок слишком спокойно и благодушно относится к потенциальным рискам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила сохранить членство Великобритании в EASA - Европейском агентстве по безопасности полетов. Но, по словам Джейкобса, такое решение лишь первый шаг в нужном направлении, поскольку вопросы принадлежности авиакомпаний и лицензий на полеты в ЕС остаются открытыми.

Ранее власти ЕС утверждали, что британские авиакомпании после Брекзита смогут продолжить работу на континентальных маршрутах (например, Милан-Париж) при выполнении одного из двух условий: размещение штаб-квартиры на территории континентальной Европы или передача контрольного пакета акций гражданам или компаниям ЕС.