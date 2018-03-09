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  • Футболист элитной лиги чемпионата Италии попался на допинге

Футболист элитной лиги чемпионата Италии попался на допинге

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Полузащитник "Кальяри" Жоау Педру (справа)

ФОТО: Alberto Lingria/imago/Xinhua/Scanpix

Полузащитник "Кальяри" Жоау Педру сдал положительную допинг-пробу, сообщает Football Italia.

По результатам теста в организме хавбека обнаружено вещество гидрохлоротиазид. Проба взята после матча чемпионата Италии против "Сассуоло" 11 февраля (0:0).

Игрок временно отстранен до окончания расследования.

В текущем сезоне Жоау Педру провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 передачу и вместе с Леонардо Паволетти лидирует в списке клубных бомбардиров.

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