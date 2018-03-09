Футболист элитной лиги чемпионата Италии попался на допинге
9 марта 2018 г., 14:15
Полузащитник "Кальяри" Жоау Педру сдал положительную допинг-пробу, сообщает Football Italia.
По результатам теста в организме хавбека обнаружено вещество гидрохлоротиазид. Проба взята после матча чемпионата Италии против "Сассуоло" 11 февраля (0:0).
Игрок временно отстранен до окончания расследования.
В текущем сезоне Жоау Педру провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 1 передачу и вместе с Леонардо Паволетти лидирует в списке клубных бомбардиров.