пятница, 9 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
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National Geographic сделал комплимент Эстонии и местным жителям

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ФОТО: SANDER ILVEST/Scanpix

National Geographic называет Эстонию поистине инновационным местом и рекомендует туристам приехать сюда.

Известное издание пишет, что самая маленькая из стран Балтии — Эстония — является подлинным мировым лидером в области цифровых инноваций, объединяющих людей.

«Речь идет о первом народе, который заявил, что интернет — это одно из основных прав человека», - пишет издание.

Также упоминается, что в Эстонии большинство документов могут быть подписаны цифровой подписью, есть электронное голосование и интернет 5G, который недоступен в большинстве стран мира.

Скачок Эстонии от принадлежащего Советскому Союзу государства в одну из ведущих стран с высокими технологиями вывел Таллинн на мировую арену.

National Geographic отмечает, что в Эстонии работают успешные стартап-компании, которых становится все больше. В качестве примера издание приводит Skype и производящую роботов-курьеров компанию Starship Technologies.

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