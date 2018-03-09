National Geographic сделал комплимент Эстонии и местным жителям

National Geographic называет Эстонию поистине инновационным местом и рекомендует туристам приехать сюда.
Известное издание пишет, что самая маленькая из стран Балтии — Эстония — является подлинным мировым лидером в области цифровых инноваций, объединяющих людей.
«Речь идет о первом народе, который заявил, что интернет — это одно из основных прав человека», - пишет издание.
Также упоминается, что в Эстонии большинство документов могут быть подписаны цифровой подписью, есть электронное голосование и интернет 5G, который недоступен в большинстве стран мира.
Скачок Эстонии от принадлежащего Советскому Союзу государства в одну из ведущих стран с высокими технологиями вывел Таллинн на мировую арену.
National Geographic отмечает, что в Эстонии работают успешные стартап-компании, которых становится все больше. В качестве примера издание приводит Skype и производящую роботов-курьеров компанию Starship Technologies.