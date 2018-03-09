Eurostat: в Эстонии расходы на социальную защиту ниже средних по ЕС

В Латвии этот показатель составляет 12 процентов. Ниже, чем в Латвии, расходы на социальную защиту в ЕС - только в Румынии (11,6% ВВП), Литве (11,2%) и Ирландии (9,9%). Далее по этому показателю следуют Чехия и Мальта (12%), Болгария (12,7%), Эстония (13,5%) и Кипр (13,8%).

Самое большое в ЕС финансирование на социальную защиту государство выделяет в Финляндии (25,6% ВВП). Во Франции оно составляет 24,4%, в Дании - 23,4%, Австрии - 21,6%, Италии - 21,1% ВВП.

В ЕС в среднем расходы правительств на социальную защиту в 2016 году составили 19,1% от ВВП.

Наибольшую часть расходов на социальную защиту в ЕС составляют пенсии по возрасту (10,2% общих расходов на социальные пособия). Самый большой удельный вес расходов на эти пособия - в Греции (16%). В Финляндии он составляет 13,7%, во Франции и Италии - 13,5%, в Австрии - 13%. Самым маленьким их удельный вес является в Ирландии (3,5%). В Литве он составляет 5,9%, на Кипре - 6,2%, в Нидерландах - 6,7%, в Латвии и Эстонии - 7,2% суммы всех социальных пособий.

Пособия по болезни и на здравоохранение, а также по инвалидности в ЕС составляют 2,7% общей суммы социальных пособий. Самый большой их удельный вес зарегистрирован в Дании (4,6%), самый маленький - в Болгарии (0,2%). В Латвии и Эстонии он составляет 2,2%, в Литве - 3,1%.

Семейные и детские пособия в ЕС составляют 1,7% общей суммы пособий. Самый большой удельный вес этих пособий - в Дании (4,5%), самый маленький - в Греции (0,6%). В Латвии он составляет 1,2%, в Литве - 1%, в Эстонии - 2,5%.