Картина дня: конфликт на стройплощадке, отставка генсека Партии реформ и пьяный водитель грузовика

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Попавшимся на контрабанде членам экипажа минного тральщика "Сакала" удалось избежать наказания
Экипажу минного тральщика «Сакала» попавшемуся на контрабанде огромного количества сигарет и алкоголя, удалось избежать уголовной ответственности. Теперь им грозит наказание за совершение проступка. Читайте далее...
Конфликт на строительной площадке в центре Таллинна: на место прибыли полицейские и медики
В пятницу утром на строительной площадке на улице Маакри в Таллинне между строителями произошла ссора, на место происшествия вызвали полицию. Читайте далее...
Многодетная мать пришла в ужас от Продуктового банка: «Я просто заплакала. Нам дали откровенную просрочку»
В конце прошлой недели мы узнали о семье, в которой многодетная мать в одиночку пытается поднять на ноги своих детей. Ее историю мы рассказывать не будем: она очень личная и очень тяжелая. Скажем только, что в нынешней ситуации женщина и дети оказались совсем недавно, после скоропостижной смерти отца, мужа и кормильца. Читать далее...
Мошенничество на миллион евро: суд вынес приговор бывшему сотруднику Tartu Mill
Сегодня в 16 часов судья Ингери Тамм вынес решение по делу Леонида Дулуба, Прийта Саара и предприятия Tartu Mill AS. Суд приговорил бывшего руководителя отдела продаж Леонида Дулуба к четырем годам условного тюремного заключения и помогавшего ему Прийта Саара к трем годам условно. Читать далее...
В России хотят переименовать город, названный в честь эстонского революционера
Жители Кингисеппа (Ленинградская область) смогут высказать мнение, согласны ли они дальше жить в городе, который носит имя коммунистического революционера эстонского происхождения, или городу следует вернуть историческое название. Читать далее...
Разделали на мясо прямо в лесу: охотников ошеломило жестокое убийство лосей
Во вторник в охотничьих угодьях охотничьего общества «Ранна» в деревне Талдрику обнаружили два трупа убитых браконьерами лосей. У животных были вырезаны ляжки и задняя часть туловища, все остальное было просто брошено в лесу. Читайте далее...
В стельку пьяный водитель утопил прицеп грузовика в Чудском озере
Сегодня, 9 марта, чуть ранее 10.00 полиция получила сообщение, что возле здания на улице Кеск, 121 в поселке Варнья (Причудская волость) водитель грузовика DAF, маневрируя задним ходом, съехал в Чудское озеро. Читайте далее...
Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов
Нарвский пограничный пункт Департамента полиции и погранохраны в предстоящие субботу и воскресенье будет работать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное пересечение границы тысячами российских туристов. Читать далее...
Генеральный секретарь Партии реформ подал в отставку
Сегодня на собрании правления Партии реформ генеральный секретарь Тынис Кыйв сообщил, что в соответствии с договоренностью с действующим и будущим председателями партии он покидает должность генерального секретаря и возвращается в частный сектор. Читайте далее...
ЕС требует отменить пошлины США на сталь и алюминий
Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в ночь на пятницу, 9 марта. Читайте далее...
Американские сенаторы после заявлений Путина о новом оружии призвали к диалогу с Россией
Четыре сенатора США призвали Госдепартамент начать переговоры с Россией о расширении контроля над вооружениями. Читайте далее...
Партии хитрят, обсуждая миллиардный завод
С большой вероятностью в течение следующего года правительство не примет никаких существенных решений по целлюлозному заводу в Тарту. Поскольку в процессе слишком много неизвестных факторов, надежнее отложить решение на период после выборов. Читайте далее...
Почему они бегут из России? История ищущего политубежища в Латвии
Игорь Сычев проработал в крупном российском химическом холдинге «ФосАгро» более десяти лет. По его словам, он помог компании решить налоговые претензии, за что ему устно обещали вознаграждение в размере 1% акций «ФосАгро» и 13 млн долларов. Однако то, что происходило дальше, сам Сычев характеризует русским словом «кинули»: покушение на его жизнь, обвинение в вымогательстве и хищении 4 тыс. евро. Читайте далее...
Отсидевшему почти 35 лет Олегу Пятницкому отказал в УДО и Тартуский окружной суд
Тартуский окружной суд отказал в условно-досрочном освобождении приговоренному к пожизненному заключению Олегу Пятницкому (58). Ранее ту же позицию занял и суд первой инстанции. Читайте далее...
National Geographic сделал комплимент Эстонии и местным жителям
National Geographic называет Эстонию поистине инновационным местом и рекомендует туристам приехать сюда. Читайте далее...
Весеннего тепла пока в Эстонии ждать не стоит
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается лишь небольшое потепление. Читать далее...