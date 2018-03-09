Картина дня: конфликт на стройплощадке, отставка генсека Партии реформ и пьяный водитель грузовика

Попавшимся на контрабанде членам экипажа минного тральщика "Сакала" удалось избежать наказания

Экипажу минного тральщика «Сакала» попавшемуся на контрабанде огромного количества сигарет и алкоголя, удалось избежать уголовной ответственности. Теперь им грозит наказание за совершение проступка. Читайте далее...

Конфликт на строительной площадке в центре Таллинна: на место прибыли полицейские и медики

В пятницу утром на строительной площадке на улице Маакри в Таллинне между строителями произошла ссора, на место происшествия вызвали полицию. Читайте далее...

Многодетная мать пришла в ужас от Продуктового банка: «Я просто заплакала. Нам дали откровенную просрочку»

В конце прошлой недели мы узнали о семье, в которой многодетная мать в одиночку пытается поднять на ноги своих детей. Ее историю мы рассказывать не будем: она очень личная и очень тяжелая. Скажем только, что в нынешней ситуации женщина и дети оказались совсем недавно, после скоропостижной смерти отца, мужа и кормильца. Читать далее...

Мошенничество на миллион евро: суд вынес приговор бывшему сотруднику Tartu Mill

Сегодня в 16 часов судья Ингери Тамм вынес решение по делу Леонида Дулуба, Прийта Саара и предприятия Tartu Mill AS. Суд приговорил бывшего руководителя отдела продаж Леонида Дулуба к четырем годам условного тюремного заключения и помогавшего ему Прийта Саара к трем годам условно. Читать далее...

В России хотят переименовать город, названный в честь эстонского революционера

Жители Кингисеппа (Ленинградская область) смогут высказать мнение, согласны ли они дальше жить в городе, который носит имя коммунистического революционера эстонского происхождения, или городу следует вернуть историческое название. Читать далее...

Разделали на мясо прямо в лесу: охотников ошеломило жестокое убийство лосей

Во вторник в охотничьих угодьях охотничьего общества «Ранна» в деревне Талдрику обнаружили два трупа убитых браконьерами лосей. У животных были вырезаны ляжки и задняя часть туловища, все остальное было просто брошено в лесу. Читайте далее...

В стельку пьяный водитель утопил прицеп грузовика в Чудском озере

Сегодня, 9 марта, чуть ранее 10.00 полиция получила сообщение, что возле здания на улице Кеск, 121 в поселке Варнья (Причудская волость) водитель грузовика DAF, маневрируя задним ходом, съехал в Чудское озеро. Читайте далее...

Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов

Нарвский пограничный пункт Департамента полиции и погранохраны в предстоящие субботу и воскресенье будет работать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное пересечение границы тысячами российских туристов. Читать далее...

Генеральный секретарь Партии реформ подал в отставку

Сегодня на собрании правления Партии реформ генеральный секретарь Тынис Кыйв сообщил, что в соответствии с договоренностью с действующим и будущим председателями партии он покидает должность генерального секретаря и возвращается в частный сектор. Читайте далее...